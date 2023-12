Wolfenbüttel. Die Wolfenbüttelerinnen drehen einen Pausenrückstand gegen die Schapen Sharks noch zum Sieg um.

Die Basketballerinnen der MTV/BG Wolfenbüttel II haben ihre weiße Weste in der Oberliga gewahrt. Im fünften Spiel gelang ihnen der fünfte Sieg. In der Spitzenpartie gegen die Schapen Sharks musste das MTV/BG-Team in der heimischen Halle am Wall aber den Turbo in der zweiten Halbzeit zünden, um den 67:63 (13:21, 20:21, 19:11, 15:10)-Erfolg einzufahren.

Denn zunächst waren die Gäste aus Braunschweig, die als Tabellenzweiter angereist waren, am Drücker. „In der ersten Halbzeit haben sie unsere Verteidigung gut ausgespielt“, musste MTV/BG-Akteurin Rica Eichler eingestehen. Hinzu kam, dass die Sharks das größere Wurfglück auf ihrer Seite hatten. „Die haben alles reingeworfen. Das war schon frustrierend, als sie zum Beispiel mit Ablaufen der 24-Sekunden-Uhr einen Dreier übers Brett reinwarfen“, berichtete Eichler und ergänzte: „Bei uns ging nicht ganz so viel.“

MTV/BG Wolfenbüttel II zündet den Turbo in Halbzeit 2

Das änderte sich aber spätestens mit Beginn des dritten Viertels. Etwas in die Karten spielte den Gastgeberinnen wohl auch der Umstand, dass Schapen nur zu siebt angereist war. „Respekt vor deren Leistung. Die hatten auch in den Spielen davor schon immer eine kleine Rotation“, zeigte Eichler Anerkennung für die Gäste.

Die Wolfenbüttelerinnen wussten ihren Vorteil auszuspielen. „Wir haben schnelle Pässe nach vorne gespielt. Da hat Mina den Turbo gezündet und viele Punkte per Fastbreak erzielt“, lobte Eichler ihre Mitspielerin Armina Saric, die mit 13 Punkten beste Wolfenbütteler Scorerin war. „Insgesamt hatten aber bei uns alle ihre Momente“, sagte Eichler. Bestätigt wird das durch die ausgewogene Punkteverteilung im MTV/BG-Team.

MTV/BG: Bartnik, Berg 12/2 Dreier, Eichler 9/1, Fricke 9/1, Kabisch 4, Kular 6, An. Saric 2, Ar. Saric 13, Siemann 12, Wrede.