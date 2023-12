Schöppenstedt. Der Landesligist behauptet sich dank einer starken Schlussphase beim HSV Warberg/Lelm II mit 28:23 und festigt Tabellenplatz 2.

Am Ende war es eine klare Sache: Die HG Elm setzte sich im Nachbarschaftsduell der Handball-Landesliga Süd in Süpplingen beim HSV Warberg/Lelm II mit 28:23 (12:11) durch. „Ich bin heute sehr zufrieden, das war ein verdienter Sieg, an dem die gesamte Mannschaft ihren Anteil hatte“, sagte Elm-Trainer Christoph Geis, der seit seiner Amtsübernahme vor rund einem Monat den dritten Sieg im vierten Spiel mit der HG feierte. Eine Top-3-Platzierung bleibt für den aktuellen Staffel-Zweiten das Saisonziel, mindestens Rang 6 muss die HG im Endklassement erreichen, um in der kommenden Spielzeit in die Verbandsliga aufzusteigen. „Ich habe meinen Jungs vor dem Spiel gesagt, dass die entscheidenden Punkte für diese Ziele im Dezember und Januar geholt werden, nicht erst im Frühjahr“, sagte Geis. Den Auftakt dazu haben die Elm-Handballer jedenfalls gemacht.