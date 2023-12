Weddel. In den Weg zur Verbandsliga-Tabellenführung stellen sich dem VfR an diesem Wochenende der MTV Hattorf und der TuS Gümmer.

Noch sind sie ungeschlagen, die Tischtennis-Spielerinnen des VfR Weddel, und so soll es auch nach den beiden Spielen am Wochenende bleiben. Doch mit dem MTV Hattorf (auswärts, Samstag, 14 Uhr) und dem TuS Gümmer (zu Hause, Sonntag, 11 Uhr) warten zwei der wohl schwersten Gegner in dieser Verbandsliga-Saison auf das Team von Coach Hans-Peter Schlüter. Sollte der VfR aber auch diese beiden Hürden überspringen, winkt erstmals die Tabellenführung.