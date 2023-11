Wolfenbüttel. Vorrunden-Gruppen der inoffiziellen Stadtmeisterschaft sind ausgelost.

Am ersten Wochenende im kommenden Jahr rollt der Fußball wieder in der Halle an der Ravensberger Straße, wenn der BV Germania Wolfenbüttel zur 35. inoffiziellen Stadtmeisterschaft einlädt. Seit Freitagabend stehen die Vorrunden-Gruppen für den Budenzauber fest. In den Vorrunden ermitteln jeweils sechs Teams am Donnerstag und Freitag (4. und 5. Januar) die insgesamt acht Teilnehmer der Endrunde am darauffolgenden Samstag.

Diese endete im Januar dieses Jahres unrühmlich. Während des zweiten Halbfinals wurde das Turnier erstmals in seiner Geschichte abgebrochen, weil ein Zuschauer den Schiedsrichter hinterrücks niedergeschlagen hatte. Eine Katastrophe für das Turnier und den Amateurfußball, die sich nicht wiederholen soll. Änderungen an den Sicherheitsvorkehrungen wollen die Veranstalter aber vermeiden. „Zum jetzigen Stand haben wir keine Änderungen vorgesehen. Wir vom Orga-Team werden aber erst jetzt nach der Auslosung in die detaillierte Planung einsteigen“, sagt Mit-Organisator Jan Sturm. Er betont: „Es war die Kurzschlussreaktion eines einzelnen Zuschauers. Wir hoffen, dass es ein Einzelfall bleibt. Bis zu dem Vorfall war es ein von allen Seiten sehr faires Turnier.“ Rein sportlich sei es sogar die fairste Stadtmeisterschaft überhaupt gewesen.

Am Ende stand die Entscheidung, dass beide Finalteilnehmer – MTV Wolfenbüttel und Arminia Adersheim – sich den Cup teilen. Nun treffen diese beiden Teams in 2024 in Gruppe B in der Vorrunde direkt aufeinander. So hatte es die „Losfee“ Bürgermeister Ivica Lukanic aus dem Topf gezogen. Dabei wurden die vier höchstspielenden Teams zuerst gezogen und auf die beiden Gruppen verteilt. Es hätte daher erstmals in der Vorrunde zum Duell zwischen MTV und Germania kommen können, der Landesligist trifft jetzt aber am Freitag „nur“ auf die Reserve des Ausrichters.

Die Gruppenauslosung:

Gruppe A: BV Germania Wolfenbüttel, MTV Salzdahlum, SF Ahlum, SV Wendessen, ESV Wolfenbüttel, Lindener SV.

Gruppe B: MTV Wolfenbüttel, FC Arminia Adersheim, BV Germania Wolfenbüttel II, TSV Leinde, SV Halchter, SV Fümmelse.

lüp