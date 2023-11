Wolfenbüttel. Nachdem die Siegesserie des Landesligisten in Göttingen gerissen ist, will er bei Schlusslicht Lehndorfer TSV eine neue Serie starten.

Nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage im Topspiel beim 1. SC Göttingen 05 muss sich der MTV Wolfenbüttel, der zuvor sechsmal in Folge gewonnen hatte, in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga vorerst wieder hinten anstellen. Am Samstag (17 Uhr) setzt das Team von Trainer Deniz Dogan bei Schlusslicht Lehndorfer TSV zu einer neuen Erfolgsserie an.