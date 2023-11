Wolfenbüttel. Im Abstiegskampf der Landesliga unterliegen die Wolfenbütteler dem MTV Gifhorn mit 1:6. Die BVG-B-Junioren überzeugen gegen Volkmarode.

Rückschlag im Abstiegskampf für die A-Jugend-Fußballer des BV Germania Wolfenbüttel: Sie verloren das Landesliga-Kellerduell gegen MTV Gifhorn deutlich. Tabellenführer MTV Wolfenbüttel hatte spielfrei und durfte trotzdem jubeln, da der bisherige Meisterschaftskonkurrent Eintracht Northeim bei Arminia Vechelde seine dritte Niederlage kassierte. Der MTV empfängt am Donnerstag um 19 Uhr den VfB Peine.

A-Jugend, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Geiner (8.), 0:2 n.gem. (28.), 0:3 Biermann (44.), 0:4, 0:5 James (45., 48.), 0:6 Eggers (54./Elfmeter), 1:6 Lacheiner (80.).

Schon zur Pause lagen die Germanen 0:4 hinten und bleiben mit der Niederlage weiter auf einem Abstiegsplatz.

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – Freie Turner Braunschweig II 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Beese (36.), 0:2 Herrador (48.), 0:3 Herber (53.), 1:3 Xhemshiti (79.).

Der Treffer von Lean Xhemshiti kurz vor Abpfiff war nur noch Ergebniskosmetik.

B-Junioren, Bezirksliga

BV Germania Wolfenbüttel – SC Rot-Weiß Volkmarode 7:0 (4:0). Tore: 1:0 Mewes (18.), 2:0, 3:0 Dege (22., 24.), 4:0 Avramidis (30.), 5:0 Gärtner (55.), 6:0 Akbulut (64.), 7:0 Horns (74.).

„Es war ein ungefährdeter Sieg gegen den Tabellenletzten, der mit gerade einmal elf Spielern angereist war und sich nur auf das Verteidigen konzentriert hat“, berichtete BVG-Trainer Yannis Krüger. In beiden Halbzeiten habe seine Mannschaft jeweils eine Viertelstunde gebraucht, ehe die Aktionen zwingend wurden.

Alle Tore gut herausgespielt worden. Das freut mich, weil wir es geschafft haben, durch einfachen Fußball erfolgreich zu sein. Yannis Krüger, Trainer der Germania-B-Junioren, nach dem 7:0-Sieg über Volkmarode

„Doch die restliche Spielzeit haben wir souverän heruntergespielt“, sagte Krüger. Neben zwei Toren nach Standards, bei denen jeweils Kapitän Valentin Dege zur Stelle war, seien laut Krüger „alle Tore gut herausgespielt worden. Das freut mich, weil wir es geschafft haben, durch einfachen Fußball erfolgreich zu sein. Wir hatten immer das Auge für den besser positionierten Mitspieler.“

C-Junioren, Landesliga

Eintracht Braunschweig II – MTV Wolfenbüttel 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Albuabud (25.), 0:2 Ali (42.), 0:3 Kartal (46.), 1:3, 2:3 n. gem. (60., 65.).

„Unser Vorteil war, dass wir körperlich überlegen waren, da Eintracht mit dem jüngeren Jahrgang spielt“, sagt MTV-Trainer Paul Schöngart. „Diesen Vorteil haben wir komplett ausgenutzt.“ Dank einer Einzelleistung von Ali Albuabud ging der MTV vor der Pause verdient in Führung. Zwei schnelle Tore nach der Pause sorgten für die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Wolfenbütteler. Doch weit gefehlt: Die Gäste ließen es in der Schlussphase an Konsequenz und Konzentration mangeln. Eintrachts Reserve verkürzte auf 2:3. „Dass es noch einmal so eng wurde, war unnötig und hat mich etwas geärgert“, konstatierte Schöngart.