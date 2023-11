Wolfsburg. Kästorf/Warmenau siegt in Fallersleben, Union gewinnt Duell der Punktlosen.

Die Fußball-Kreisliga hat einen neuen Spitzenreiter! Der TV Jahn Wolfsburg verdrängte den bisherigen Primus ESV Wolfsburg vom „Platz an der Sonne“.

VfB Fallersleben II – SSV Kästorf/Warmenau 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Koch (12.), 1:1 Eigentor (34.), 2:1 Otuzbir (47.), 2:2 Biermann (53.), 2:3 Reis (90.+2). Rot: VfB (38.).

Es ging hin und her. Am Ende aber musste der VfB dem frühen Platzverweis (38.) Tribut zollen. Erst glichen die Gäste aus, und in den Nachspielzeit traf der SSV auch noch zum Sieg.

SV Sandkamp – TSV Hehlingen II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Suvac (37.), 2:0 Occhineri (43.), 2:1 Gerich (59.), 3:1 Stute (71.), 4:1 Occhineri (77.).

In Hehlingen ging nichts, so einigten sich die beiden Vereine auf einen Heimrechttausch. Der Gastgeber ließ nichts anbrennen. Auch der Anschlusstreffer nach gut einer Stunde brachte den SVS nicht aus der Spur.

TV Jahn Wolfsburg – TSV Heiligendorf 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Koua Koutou (30.), 2:0 Haouri (34.), 2:1 Littbarski (45.), 3:1 Koua Koutou (52.), 4:1 Koua Koutou (63.).

Der neue Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga? Es ist der TV Jahn Wolfsburg. Am deutlichen Sieg gegen Heiligendorf hatte Ange Alix Koua Koutou großen Anteil. Der Dreierpack beförderte ihn direkt auf Platz 2 in der Torjäger-Liste.

TSV Wolfsburg – Sport Union Wolfburg 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Amiri (10.), 0:2 Oral (67.), 0:3 Oral (77.), 0:4 Jemai (90.+2), 0:5 Amiri (90.+6). Gelb-Rot: TSV (68.).

Nach diesem Spiel ist klar: Der TSV Wolfsburg ist die einzige Mannschaft, die noch ohne Punkte ist. Die Unioner hingegen feiern den ersten Zuwachs auf dem Punktekonto.

FSG Neindorf/Almke – TSV Sülfeld 4:1 (0:0). Tore: 1:0 Kruse (67./FE), 1:1 Kraus (79.), 2:1 Lindemann (83.), 3:1 Gross (87.), 4:1 Ulrich (90.).

Die Partie plätscherte lange vor sich hin – aber dann nahm sie richtig Fahrt auf. In der letzten halben Stunde klingelte es noch fünf Mal. Als klarer Sieger ging die FSG hervor, die drei Punkte dringend benötigt hatte.