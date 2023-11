Wolfenbüttel. Auf ihrem Weg zurück in Richtung Tabellenspitze wird die Dogan-Elf im Topspiel bei Göttingen 05 durch eine 1:2-Niederlage gestoppt.

Die Siegesserie des MTV Wolfenbüttel in der Fußball-Landesliga endete ausgerechnet im Topspiel. Bei Spitzenreiter 1. SC Göttingen05 kassierten die Meesche-Kicker nach zuvor sechs Liga-Siegen in Folge mit dem 1:2 (1:1) wieder eine Niederlage. Anschließend haderten die Wolfenbütteler mit Schiedsrichter Adrian Hintze, von dem sie sich in mehreren spielentscheidenden Szenen arg benachteiligt fühlten. Doch der Reihe nach.

MTV Wolfenbüttel lässt den frühen Führungstreffer liegen

Die erste Halbzeit gehörte dem MTV. Die Mannschaft erspielte sich früh einige gute Einschussmöglichkeiten. Hannes Joppichs Heber (2. Minute) und Steffel Suckels Kopfball (5.) verfehlten jedoch das Ziel. Die Führung des MTV kam nicht überraschend. Andre Linek steckte auf A-Jugend-Stürmer Berkay Kartal durch, der zunächst an 05-Schlussmann Dennis Henze scheiterte, ehe der nachgerückte Piotr Ostapowicz zum 1:0 (28.) abstaubte.

Die Führung hatte aber nicht lange Bestand, weil Schiri Hintze erstmals auf den Plan trat. Göttingens Torjäger Gerbi Kaplan hatte den Ball an MTV-Keeper Direnc Güven vorbei in Richtung Eckfahne gekickt – und ließ sich nach Kontakt mit Güven fallen. „Niemals ein Elfmeter“, sagte Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan. Doch der Referee war anderer Meinung. Der Gefoulte trat selbst an und erzielte vom Punkt mit seinem 19. Saisontor das 1:1 (35.).

Göttingen hatte unzählige Foulaktionen und es ist nichts passiert. Keine Ahnung, warum bei uns immer sofort Gelb gezogen wurde. Deniz Dogan, Trainer des MTV, der seine Mannschaft im Topspiel ungerecht behandelt sah

Es war nicht das letzte Mal, das Hintze den Groll der Wolfenbütteler auf sich zog. In der 54. Minute wähnten die Gäste Göttingens Linus Nolte eineinhalb Meter im Abseits. Nur eben Hintze nicht. Der ließ weiterspielen, Nolte bedankte sich mit dem Treffer zum 2:1. Dass Yannick Könnecker für sein zweites Foul im Spiel Gelb sah und es Richtung Wolfenbütteler Bank den dezenten Hinweis gab, dass der Offensivmann beim nächsten Vergehen vom Platz gestellt wird, wurmte Dogan ebenso wie die gelb-rote Karte für Niels Göwecke (70.), der sich zwei Fouls binnen zwei Minuten geleistet hatte. „Göttingen hatte unzählige solcher Foulaktionen und es ist nichts passiert“, sagte Dogan. „Keine Ahnung, warum bei uns immer sofort Gelb gezogen wurde.“

In Unterzahl drängte der MTV in der Schlussphase aufs Remis, entfachte dabei aber wenig Durchschlagskraft. Nach einem Foul an Julio Rodrigues verweigerte Hintze den Wolfenbüttelern den Elferpfiff (80.), die sich davon wenig überrascht zeigte.

MTV: Güven – Ostapowicz, Suckel, Halimi, Erdmann (79. Böder)– Linek, Göwecke – Joppich, Klöppelt, Könnecker (53. Abou-Raya) – Kartal (63. Rodrigues).

Tore: 0:1 Ostapowicz (28.), 1:1 Kaplan (35., Foulelfmeter), 2:1 Nolte (54.). Besonderes: Gelb-Rot Göwecke (MTV, 70.)