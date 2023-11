Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Regionalliga-Basketballer zeigen in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor dem TSV Neustadt.

Dank einer respektablen Leistung in der zweiten Halbzeit konnten die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel nach ihrem Heimspiel gegen den TSV Neustadt zwar erhobenen Hauptes vom Feld gehen, die klare und erwartbare Niederlage gegen den Spitzenreiter war allerdings nicht abzuwenden. Mit 60:87 (9:26, 20:30, 13:15, 18:16) verloren die Wolfenbütteler am Landeshuter Platz.

In der ersten Halbzeit sorgten die Gäste aus der Region Hannover für klare Verhältnisse. Der mitgereiste Anhang der Neustädter „Shooters“ skandierte bereits im ersten Viertel lautstark: „Hier regiert der TSV!“ Und die Fans des Tabellenführers und Aufstiegsfavoriten sollten Recht behalten. Mit teils leichten Körben marschierten die Gäste flott zu einer 11:2-Führung.

Neustädter dominieren bei MTV/BG Wolfenbüttel

Die Wolfenbütteler hatten arge Probleme ihren Ring zu beschützen. Ohne Center Jannik Göttsche fehlte in der Zone ein Aufräumer. Die athletischen großen Flügelspieler der Gäste setzten sich immer wieder auf beiden Seiten des Feldes durch, ließen die Gastgeber nicht in Korbnähe punkten, es dafür aber auf der anderen Seite ein ums andere Mal krachen.

Mit einem 17-Punkte-Rückstand ging MTV/BG ins zweite Viertel, ein Debakel zeichnete sich ab. Immerhin setzte sich Leif Jacobsen zweimal in Korbnähe ordentlich durch. Und auch Aufbauspieler Lennart Römer ließ sein Talent immer wieder aufblitzen und zog einige Male erfolgreich zum Korb. Defensiv liefen die Wolfenbütteler weiterhin hinterher und fanden keine probaten Mittel gegen die Neustädter.

Wolfenbütteler steigern sich in Halbzeit 2

Das klappte nach der Halbzeitpause, als die Begegnung schon entschieden war, immer besser. Ins letzte Viertel starteten die Wolfenbütteler dann offensichtlich mit dem Vorhaben, zumindest diesen Schlussabschnitt für sich zu entscheiden, was letztlich auch gelang. Elias Güldenhaupt mit zwei erfolgreichen Dreipunktwürfen und Thorben Uster mit einem Dreier sorgten dafür, dass die Hausherren den Vorsprung der Gäste etwas anknabberten.

Insgesamt waren die Neustädter aber auf fast allen Positionen besser besetzt, gewannen das Reboundduell knapp (44:38) und trafen deutlich besser (49 Prozent der Würfe fanden ihren Weg ins Ziel, bei den Wolfenbüttelern waren es 36,6 Prozent).

Vor allem mit der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Die Art und Weise war nicht akzeptabel. Wir haben uns vom Gegner einschüchtern lassen. Christian Raus, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

„Vor allem mit der ersten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein. Die Art und Weise war nicht akzeptabel. Wir haben uns vom Gegner einschüchtern lassen“, bemängelte MTV/BG-Coach Christian Raus die Einstellung seiner Spieler. Seine laute Kabinenansprache in der Halbzeitpause hat anscheinend Wirkung gezeigt. „Die zweite Halbzeit hat uns Recht gegeben. Da konnten wir der besten Mannschaft der Liga Paroli bieten. Wenn wir Spiele gewinnen wollen, müssen wir von Anfang an diese Intensität an den Tag legen. Wenn wir Vollgas geben, können wir jede Mannschaft zumindest ärgern“, ist Coach Raus überzeugt.

MTV/BG: Le. Römer 17/1 Dreier, Arellano 4/8 Rebounds, Globig 3/3 Assists, Nielandt, Li. Römer, Heitmann 2, Drinkert 6/1 Dreier, Jacobsen 5, Uster 3/1, Güldenhaupt 16/2/6 Rebounds, Fertig 4/8 Turnover/3Assists.