Wolfenbüttel. Die Regionalliga-Basketballer sind nicht nur wegen einer Erkältungswelle klarer Außenseiter im Duell mit dem Aufstiegsfavoriten.

Eine Woche nach dem Erfolg im Derby gegen die SG Braunschweig, ihrem zugleich ersten Saisonsieg, stehen die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel vor einem Heimspiel, in das sie als klarer Außenseiter gehen. Am Samstag ist um 18.30 Uhr ein Aufstiegsfavorit am Landeshuter Platz zu Gast: der Spitzenreiter TSV Neustadt.

Die Tage nach dem Derby-Sieg konnte Coach Christian Raus nicht wirklich nutzen, um dieses Erfolgserlebnis aufzuarbeiten. Zahlreiche Spieler und der Coach selbst lagen mit Erkältung flach. Anfang der Woche waren nur sechs Spieler im Training. „Bei Leon Fertig, Elias Heitmann und David Röll gehe ich davon aus, dass sie nicht rechtzeitig zum Spiel gegen Neustadt fit werden“, schätzt Raus, der erst ab Donnerstag wieder die Übungsleitung übernommen hat.

Zahlreiche Ausfälle bei MTV/BG Wolfenbüttel

Das Verletzungs- und Erkrankungspech zieht sich bei den Wolfenbüttelern schon durch die ganze Saison. Bisher konnten sie noch nicht einmal in Bestbesetzung antreten. „Das Gute ist: Gegen Neustadt wären wir auch, wenn wir komplett gewesen wären, der Underdog gewesen“, sagt Raus. Zu dominant marschieren die Neustädter „Shooters“ derzeit durch die Liga, haben bisher alle sechs Saisonspiele gewonnen und zuletzt den Oldenburger TB mit 105:69 weggefegt.

Der Blick richtet sich schon auf das Spiel gegen Rendsburg

Ein Heimsieg ist im MTV/BG-Lager also nicht unbedingt eingeplant. Viel wichtiger ist dann wieder die Partie eine Woche später gegen den Konkurrenten im Tabellenkeller, die BBC Rendsburg Twisters. „Wir wollen zwar auch das Spiel gegen Neustadt gewinnen. Aber vor allem wollen wir es nutzen, um den nächsten Schritt zu machen und uns weiter einzuspielen“, sagt der Coach. Insbesondere in der Defensive und in der Halbfeld-Offensive habe er im Derby vor einer Woche noch einige Dinge erkannt, die er an seiner Mannschaft verbessert sehen will.

Zum Heimspiel gegen Neustadt sind zudem Kai Globig und Luca Hammerl weiterhin fraglich. In den Kader zurückkehren wird dagegen Emilio Arellano. Erstmals in dieser Saison auf der Bank sitzen wird zudem wohl Oliver Hahn.