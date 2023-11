Wolfenbüttel. Die Oberliga-Männer des WVC wollen in den Heimspielen ihre Spitzenposition festigen, die Verbandsliga-Frauen die Abstiegsplätze verlassen.

Heimspiele satt: Die beiden höchstspielenden Volleyball-Teams Wolfenbüttels sind am Samstag Gastgeber. Die Oberliga-Männer des Wolfenbütteler VC empfangen in der Sporthalle des Gymnasiums im Schloss ab 15 Uhr erst GfL Hannover II und die Grasdorf/Rethen Volleys. Die WVC-Frauen haben in der Verbandsliga derweil ebenfalls ab 15 Uhr die Zweitvertretungen der SVG Lüneburg und des MTV Hildesheim in der Halle an der Ravensberger Straße zu Gast.

Oberliga, Männer

Die WVC-Männer haben nach ihrer Niederlage zum Saisonauftakt eine Erfolgsserie begonnen und aus den zurückliegenden drei Spielen die volle Punktzahl geholt. Die Belohnung dafür: Der WVC geht als Tabellenführer in den Heimspieltag. „Das wollen wir auch bleiben. Sechs Punkte sind das Ziel für die beiden Spiele“, sagt der Wolfenbütteler Coach Michel Kretschmer.

In der Trainingswoche habe der Trainer mit seinem Team noch an einigen Stellschrauben gedreht. Einige Spieler hätten aber auch gefehlt. „Einige mussten sich schonen, damit sie noch fit durch den November kommen“, sagt Kretschmer über den vollgepackten Spielplan vor der Adventszeit.

Zum Heimspieltag hat Kretschmer immerhin einen vollen Kader zur Verfügung. Selbst Eric Ahrens, der sonst am Wochenende meist beruflich verhindert ist, wird am Samstag zumindest zum zweiten Spiel dabei sein. „Ich kann aus dem Vollen schöpfen, habe zwölf Mann im Kader“, freut sich der Coach.

Zwei Siege sind daher fest eingeplant. GfL Hannover II steht als Aufsteiger momentan auf dem letzten Platz. Gegen Grasdorf/Rethen hat der WVC in der Vorsaison beide Spiele gewonnen. „Wir werden aber beide Gegner nicht unterschätzen“, betont Kretschmer.

Verbandsliga, Frauen

Vor einem Monat hatten die Wolfenbüttelerinnen ihre bislang letzte Partie und haben beim 3:0 gegen den FC Wenden ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Dann standen erst einmal viele spielfreie Wochenenden an. Gegen den Tabellennachbarn Lüneburg II sollten jetzt die nächsten Punkte eingesammelt werden, um die Abstiegszone zu verlassen. Ob auch gegen den Tabellenführer aus Hildesheim etwas zu holen ist, ist dagegen eher fraglich. Die Domstädterinnen stehen bei der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen.

Landesliga, Männer

Auch die Oberliga-Reserve des WVC beendet ihre mehrwöchige Spielpause. Die Landesliga-Männer um Spielertrainer Markus Lunter treten am Samstag um etwa 17 Uhr beim USC Braunschweig IV an.