Wolfenbüttel. Der Wolfenbütteler Fußball-Bezirksligist unterliegt dem SV Innerstetal in einem Nachholspiel trotz Chancenplus mit 1:2.

Alles fing so gut an – und endete doch in einer riesigen Enttäuschung. 40 Sekunden waren gespielt, da ging Fußball-Bezirksligist BV Germania Wolfenbüttel im Heimspiel gegen Abstiegskandidat SV Innerstetal durch Ivon Fongang mit 1:0 in Führung. Doch das war es dann mit der Germania-Herrlichkeit. Nach 90 Minuten gab es an der Schweigerstraße auf der Germania-Seite nur lange Gesichter. Die Gäste aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt bejubelten auch deshalb einen 2:1 (1:1)-Sieg, weil die Blau-Gelben all zu verschwenderisch mit ihren Torchancen umgingen.