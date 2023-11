Arminia Adersheim unterliegt beim griffigen VfL Salder

Domenik Koch (in Weiß) und die Adersheimer waren in vielen Zweikämpfen nicht so griffig wie der VfL (li: Gino Path).

Nachdem die SG Roklum-Winnigstedt das Heimreicht mit Vahdet Salzgitter getauscht hatte, waren an diesem Wochenende alle Wolfenbütteler Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga 3 auswärts im Einsatz. Roklum verlor knapp mit 1:2. Mit dem gleichen Ergebnis mussten auch die Adersheimer aus Salder abreisen. Nur der MTV Wolfenbüttel II holte drei Punkte. Die Landesliga-Reserve gewann in Rammelsberg deutlich.

VfL Salder – Arminia Adersheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Hermann (37./FE, 64.), 2:1 Calis (70.).

Nach einer starken Anfangsphase ließen die Adersheimer stark nach. „Wir waren in der ersten Viertelstunde richtig gut“, unterstrich FCA-Spielertrainer Garrit Golombek. Doch dann begannen die Gäste, ins Dribbling zu gehen anstatt den Pass zu spielen, was zu zahlreichen Ballverlusten führte. „Salder hat brutal gut gestanden und gekontert“, sagte Golombek. Der ehemalige Wolfenbütteler MTV-Spieler Niklas Hermann brachte den VfL vor der Pause per Elfmeter in Führung und legte per Kopfball in der zweiten Halbzeit nach. Das Freistoßtor von Fernando Calis reichte nicht, um das Spiel doch noch zu drehen. „Salder war einfach griffiger. Bei uns fehlte es an Zweikampf- und Laufbereitschaft“, bilanzierte Golombek.

SV Rammelsberg – MTV Wolfenbüttel II1:6 (1:2). Tore: 0:1 Bischoff (1.), 1:1 Ibo (29.), 1:2 Thiele (39.), 1:3 Kücük (54.), 1:4 Joe (66.), 1:5 Stojahn (73.), 1:6 Bunzendahl (83.).

Die Wolfenbütteler legten gleich einen super Start hin und gingen bereits nach nicht einmal einer Minute in Führung. Steffen Bischoff war zur Stelle. „Danach sind wir aber etwas eingeschlafen. Das war mit und ohne Ball einfach zu wenig von uns“, monierte Christian Kaselowsky, Trainer der MTV-Reserve. Folgerichtig kamen die Rammelsberger zum Ausgleichstreffer. Doch Philip Thiele brachte die Gäste kurz vor der Pause erneut in Führung. „Dann haben wir das Tempo in der zweiten Halbzeit deutlich angezogen“, erklärte Kaselowsky. So schossen die Meesche-Kicker noch das klare Endergebnis heraus. „Wir müssen allerdings am Ende deutlich höher gewinnen. Wir haben Chancenwucher betrieben“, kritisierte der Coach.

KSV Vahdet Salzgitter – SG Roklum-Winnigstedt2:1 (1:0). Tore: 1:0 Uche (24.), 1:1 Watdius (53.), 2:1 Baloglu (71.).

Nach ihren zuletzt hohen Niederlagen setzten sich die Roklumer diesmal beim Topteam in Salzgitter tapfer zur Wehr. Weil der Rasen in Roklum nicht bespielbar war, hatten sich die Teams darauf geeinigt, stattdessen auf dem B-Platz der Lebenstedter gegeneinander anzutreten. „Der Platz kam uns entgegen. Vahdet hatte natürlich mehr Ballbesitz und hat versucht, sich flach durchzukombinieren. Das haben wir gut verteidigt“, berichtete Roklums Spielertrainer Pascal Krafft.

Sein Team hatte sogar einige Offensivaktionen bei Umschaltmomenten. Mit einem abgefälschten Kopfball ging Vahdet dann aber doch in Führung. Joshua Watdius sorgte im zweiten Durchgang für den Ausgleich, doch mit einer Direktabnahme aus 16 Metern bescherte Dogukan Baloglu den Gastgebern den Sieg.

