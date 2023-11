Die U17 des VfL Wolfsburg macht es besser als die Profis

Drei ganz wichtige Punkte für die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg! Die Grün-Weißen konnten am Samstag den SV Werder Bremen mit 2:1 (1:1) schlagen. Die Tabellenspitze in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost muss der VfL aufgrund des 7:0-Schützenfests von Konkurrent RB Leipzig gegen Energie Cottbus und des schlechteren Torverhältnisses dennoch abgeben.

Dabei startete die Partie alles andere als gut. Bremens Paul Erevbenagie brachte den Tabellendritten früh in Führung, ein absoluter Kaltstart für die Gastgeber aus der Voklswagen-Stadt (8. Minute). Doch der VfL behielt den Fokus. Eine Einzelaktion brachte die Wolfsburger dann auch auf der Ergebnistafel zurück in die Parte. Alessandro Crimaldi zog von der linken Seite in den Strafraum und legte den Ball in die lange Ecke, Ausgleich für den VfL (18.).

Der VfL blieb nun am Drücker und hätte mit einer Führung in die Halbzeit gehen müssen. Stürmer Trevor Benedict ließ zudem einen Elfmeter ungenutzt (38.). In der 44.|Minute wurde Benedict frei vor dem SVW-Tor strafwürdig gestoppt, Bremens Mike Schmetgens musste mit Rot vom Feld.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Wolfsburger mit numerischer Überzahl noch einmal das Tempo und krönten ihre Leistung in der 67. Minute: Kapitän Jan Bürger zog aus spitzem Winkel ab und setzte den Ball in den Winkel. Es war der goldene Treffer im Spitzenspiel.

„Es war das erwartete Topspiel und hat richtig Spaß gemacht. Beide Teams haben viel individuelle Qualität, Tempo und Intensität auf den Platz gebracht”, bilanzierte VfL-Cheftrainer Dennis da Silva Felix.

VfL Wolfsburg U17: Khadasevych – Bürger, Neininger, Ibrisimovic, Brammer (90. Kleinschmidt) – Chebil, Mbassi (46. Funk) – Crimaldi, Simic (77. Anlauf), Igwesi – Benedict

Tore: 0:1 Erevbenagie (8.), 1:1 Crimaldi (18.), 2:1 Bürger (67.).

ole

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de