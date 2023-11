Neindorf/Almke muss sich dem Primus beugen

Die FSG Neindorf/Almke (in Blau) verlor mit 0:4 beim ESV Wolfsburg.

Nur drei Begegnungen standen an diesem Wochenende in der Fußball-Kreisliga an. Spitzenreiter ESV Wolfsburg gewann das Heimspiel gegen die FSG Neindorf/Almke souverän. Dem ESV dicht auf den Fersen bleibt aber der TV Jahn Wolfsburg, der beim TSV Sülfeld nichts anbrennen ließen.

ESV Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Neumann (1.), 2:0 Hegel (44.), 3:0, 4:0 Zimpfer (50., 78.).

Erst 60 Sekunden waren verstrichen, da stand Christopher Neumann bereits goldrichtig. Nach dem Pausentee glänzte Gabriel Zimpfer noch mit einem Doppelpack.

TSV Sülfeld – TV Jahn Wolfsburg 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Richter (8.), 0:2 Herzam (32.), 0:3 Kouakou Kouadio (36.), 0:4 Haouri (70.), 0:5 Rebai (85.).

Schon im ersten Abschnitt bogen die Gäste nach Toren von Martin Richter, Kevin Herzam und Roland Kouakou Kouadio auf die Siegerstraße ein. Nach Wiederbeginn legte der Zweite noch zwei weitere Tore nach.

Sport Union Wolfsburg – SV Sandkamp 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Stute (12.), 1:1 Nduwayezu (15.), 1:2 Occhineri (17.), 1:3 Lauria (30.), 2:3 (49.), 2:4 Gall (57.), 2:5 Suvac (65.), 3:5 (90.+1).

Es ging hin und her im wilden Acht-Tore-Spektakel. Das noch punktlose Schlusslicht ließ die Köpfe, auch nach dem zwischenzeitlichen 1:3 und 2:5-Rückstand, nicht hängen und kam – wenn auch letztlich ohne Erfolg – noch heran.

juv

