Für den Wolfenbütteler VC beginnt der „heiße November“

Eine fünfwöchige Pflichtspielpause endet für die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC mit einem Auswärtsspiel gegen den TK Hannover II am Sonntag um 10 Uhr. Der Turn-Klubb aus der Landeshauptstadt war vor fünf Wochen bereits in Wolfenbüttel zu Gast, verlor 1:3. Dass beide Teams jetzt schon wieder aufeinander treffen, obwohl die Hinrunde noch gar nicht beendet ist, lässt sich auf die Spielplan-Änderungen zurückführen, die fällig wurden, nachdem sich eine Mannschaft vor der Saison abgemeldet hatte.

Wolfenbütteler VC hat in Sachen Fitness und Taktik nochmal zugelegt

„Wir haben seit unserem letzten Spiel durchtrainiert. Als ich im Urlaub war haben die Jungs das selbst organisiert“, berichtete WVC-Trainer Michel Kretschmer. Im Training habe es weiteren Feinschliff in Sachen Fitness und Taktik gegeben. „Wir waren zum Saisonstart noch nicht auf unserem höchsten Niveau und wollten uns nach und nach da heran arbeiten. Jetzt sind wir hoffentlich fit für den heißen November“, sagt Kretschmer. Nach der langen Pause stehen jetzt für den WVC in diesem Monat fünf Pflichtspiele auf dem Programm.

WVC will in Hannover seine Siegesserie ausbauen

Möglichst viele davon sollten die Wolfenbütteler gewinnen, „wenn wir unser Ziel, in der Top-3 zu landen, erreichen wollen“, erklärt der Coach, der sich gleich in Hannover den ersten Sieg im November wünscht. „Wir hoffen, dass Hannover so auftritt wie bei uns. Es wird eine Kopfsache. Wir dürfen nicht zu lässig an die Sache herangehen, sondern müssen mit der richtigen Einstellung auf den Platz“, sagt Kretschmer, dem außer Julius Rohrberg (private Gründe) alle Spieler zur Verfügung stehen.

