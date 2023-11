Vier Wolfenbütteler Bezirksligisten auswärts gefordert

Wolfenbüttel MTV Salzdahlum und MTV Schandelah-Gardessen in Staffel 2 sowie Arminia Adersheim und MTV Wolfenbüttel II in Staffel 3 gehen auf Reisen.

Tristan Koch (am Ball) und Arminia Adersheim treten beim VfL Salder an.

Außer der SG Roklum-Winnigstedt (Heimspiel gegen Vahdet Salzgitter) und den spielfreien BV Germania Wolfenbüttel und FC Blau-Gelb Asse haben alle Wolfenbütteler Vertreter in der Fußball-Bezirksliga an diesem Wochenende Auswärtspartien zu absolvieren.

Bezirksliga 2

SV Teutonia Groß Lafferde – MTV Salzdahlum (Sa., 15 Uhr). Mit dem Derby-Sieg über Schandelah haben die Salzdahlumer sich ein Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegszone aufgebaut und könnten mit einem weiteren Erfolg auch an Lafferde vorbeiziehen.

FC Heeseberg – MTV Schandelah-Gardessen (So., 14 Uhr). Nach einem durchwachsenen Oktober – 2 Siege, 3 Niederlagen – ist Schandelah auf Rang 8 der Tabelle abgerutscht. Der MTV muss jetzt wieder Punkte sammeln, um das von Trainer Marco Heidemann ausgegebene Ziel, zur Winterpause mindestens Platz 6 zu belegen, noch zu erreichen.

Bezirksliga 3

VfL Salder – FC Arminia Adersheim (So., 14 Uhr). Auf den Kunstrasenplatz in Salder können die Arminen sich inzwischen gut vorbereiten. „Wir haben feste Zeiten auf dem Platz in Salzdahlum und haben die jetzt gut genutzt“, berichtet FCA-Spielertrainer Garrit Golombek. Die Adersheimer wollen das Punktepolster auf den VfL ausbauen. „Wenn man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben will, muss man auch in Salder drei Punkte holen“, sagt Golombek.

SV Rammelsberg – MTV Wolfenbüttel II (So., 14 Uhr). Die nominell einfachste Aufgabe hat die MTV-Reserve beim Tabellen-Vorletzten in Rammelsberg, bei dem der Schladener Uwe Hain kürzlich nach der 0:10-Niederlage gegen den SC Gitter sein Traineramt abgegeben hatte. Auch mit einer internen Spielertrainerlösung lief es für die Rammelsberger nicht deutlich besser. Zuletzt verloren sie in Remlingen beim FC Blau-Gelb Asse, gegen den die MTV-Reserve zuvor deutlich mit 5:0 gewann.

