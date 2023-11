Tanz-Duo des MTV Wolfenbüttel feiert Erfolge

Wolfenbüttel Die Wolfenbütteler Sabrina Hennrich und Dominik Jahn gewinnen in Rostock und Lübeck und stehen kurz vor dem Aufstieg in die A-Klasse.

Das Tanzsportduo Hennrich und Dominik Jahn holte bei zwei Turnieren Podestplätze in der Klasse Masters I B. Jeweils einen ersten und zweiten Platz gab es für das Tanzpaar des MTV Wolfenbüttel beim 19. Lübecker Tanzsportwochenende und bei den Rostocker RoSenTaTa. Hennrich und Jahn stehen damit kurz vor dem Aufstieg in die A-Klasse. Es fehlen nur noch wenige Punkte, um unter anderem die Berechtigung zu erhalten, auch bei internationalen Turnieren antreten zu dürfen.

Fünf klare zweite Plätze und Einsen im Langsamen Walzer und SlowFox – der erste Turniertag in Lübeck war schon sehr gelungen. Am zweiten Tag gewann die Wolfenbütteler fünf Tänze und nahmen den Pokal mit nach Hause.

Lagen Hennrich und Jahn am zweiten Tag in Lübeck noch hinter Ulrike Etzien und Matthias Schade vom TTC Allround Rostock, ließen sie beim ersten RoSenTaTa-Turnier die beiden hinter sich. Einem knappen Sieg im Langsamen Walzer ließ das MTV-Duo einen klaren Erfolg im Tango und den weiteren drei Tänzen folgen und verbuchten den Sieg. Am zweiten Turniertag mussten sie erneut Etzien/Schade den Vortritt lassen, belegten aber sicher den zweiten Platz.

