Starkes drittes Viertel reicht MTV/BG nicht zur Überraschung

Eine starke zweite Halbzeit reichte den Basketballern der MTV/BG Wolfenbüttel nicht, um für eine Überraschung in der 1. Regionalliga zu sorgen. Gegen das weiterhin ungeschlagene Topteam VfL Stade ging der Tabellenletzte als Verlierer vom Parkett, erntete bei der 82:93 (17:30, 19:26, 28:15, 18:22)-Niederlage aber reichlich Applaus vom Publikum in der Halle am Landeshuter Platz. Mit einer Leistungsexplosion vor allem nach der Pause hatten die Wolfenbütteler die Gäste zumindest am äußersten Rand einer Niederlage, doch in den entscheidenden Momenten nutzten die Stader ihre individuelle Qualität zu ihren Gunsten.

Stade trifft Dreier wie am Fließband

Mitentscheidend für die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel war allerdings die Performance der Hausherren in Halbzeit 1. Anfangs hielten die Wolfenbütteler noch gut mit, doch in der Endphase des ersten Viertels kassierten sie gleich haufenweise Dreier. Der VfL fand häufig freie Schützen, die hochprozentig trafen. Insbesondere Henning Schaake zeigte sich gut aufgelegt, er war am Ende bester Scorer der Partie mit 23 Punkten.

Elias Heitmann bewies seine Treffsicherheit von draußen und erzielte insgesamt 13 Punkte. Foto: Olaf Hahn / regios24

Bester Scorer der Gastgeber im zweiten Viertel war derweil Elias Heitmann, der eine starke Partie als Center-Ersatz für den noch verletzten Jannik Göttsche ablieferte. Dessen Fehlen ließ sich vor allem an den Reboundzahlen ablesen. In der Statistik, in der Göttsche stets locker zweistellige Zahlen auflegt, hinkte die MTV/BG-Mannschaft den Gästen klar hinterher. Die Stader blieben weiterhin voll auf Kurs und gingen mit einem 20-Punkte-Vorsprung in die Kabine.

Ich habe den Jungs gesagt, dass sie anfangen sollen zu werfen. Mit den ersten Treffern hatten wir auch wieder mehr Platz für unsere Spielzüge. Christian Raus, Coach der MTV/BG Wolfenbüttel

MTV/BG Wolfenbüttel gewinnt drittes Viertel deutlich

„Ich habe den Jungs gesagt, dass sie anfangen sollen zu werfen“, gab MTV/BG-Coach Christian Raus Einblick in seine Halbzeitansprache, die offensichtlich wirkte. „Mit den ersten Treffern hatten wir auch wieder mehr Platz für unsere Spielzüge“, so Raus. Mit einem 6:0-Lauf kamen die Wolfenbütteler aus der Kabine. Zweimal traf Leon Fertig bei seiner Heimpremiere für die MTV/BG seine Würfe jenseits der Dreipunktlinie. Kurz darauf setzte er noch einen ganz tiefen Distanzwurf durch die Reuse. Der stark aufspielende Elias Güldenhaupt traf seine Versuche ebenfalls. Nach einem Offensivrebound marschierte der Flügelspieler hinter die Linie und traf für drei Punkte zum 59:68. Kurz darauf brachte Güldenhaupt sein MTV/BG-Team mit einem Wurf aus der Mitteldistanz auf sieben Zähler heran. Lennart Römer legte nach – 64:70.

Kurz flammte Hoffnung auf

Die Viertelpause kühlte den Run der Gastgeber allerdings deutlich ab. Mit einem 11:2-Lauf bauten die Stader ihre Führung wieder aus (66:82). Doch die Wolfenbütteler gaben sich nicht auf. Spätestens als Leon Fertig mit einem Vierpunkt-Spiel – nachdem er einen Dreier mit Foul versenkte und auch den Freiwurf traf – die MTV/BG auf 74:86 herangebracht hatte, flammte erneut Hoffnung auf. Heitmann verkürzte per Dreipunktwurf sogar noch auf 77:88. Doch der Stader Spielmacher Nil Angelats behielt die Nerven, stoppte die aufkeimende Wolfenbütteler Euphorie mit einem Dreier zum 91:77 und zerstörte die letzten Hoffnungen auf eine Überraschung.

„Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt und hätten es tatsächlich drehen können. Es wird langsam“, sah Coach Raus die Entwicklung in seiner Mannschaft, die erneut phasenweise groß aufspielte, aber neben viel Licht vor allem in der ersten Halbzeit auch noch einiges an Schatten zeigte.

MTV/BG: Le. Römer 15/1 Dreier, Hammerl, Arellano 6/8 Rebounds, Globig 3/1 Dreier, Röll 7/2 Dreier, Li. Römer 2, Heitmann 13/2 Dreier, Jacobsen, Uster 3/1 Dreier, Güldenhaupt 18/2 Dreier/7 Rebounds, Fertig 15/4 Dreier/5 Assists.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de