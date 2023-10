Jüngster Trainer der Liga übernimmt beim MTV Wolfenbüttel III

Um ehemalige Jugendspieler an den Verein zu binden, wurde vor drei Jahren die „Dritte“ des MTV Wolfenbüttel ins Leben gerufen. Der „Vater“ dieses Teams, Tino Kluck, hatte seit der Gründung mit dieser Fußball-Mannschaft einen Durchmarsch nach dem anderen hingelegt. Von der 3. Nordharzklasse ging es schnurstracks in die 1. Nordharzklasse. Nebenbei spielte sich der MTV III zweimal ins Kreispokalfinale, gewann den „Pott“ im Wettbewerb der 3. Nordharzklasse. Doch nun ist für Trainer Kluck Schluss, Robin Skiebe übernimmt den Posten.

„Ohne Tino hätte es die ‚Dritte‘ nicht gegeben“, betont Christian Kaselowsky, Trainer der „Zweiten“ und sporadisch auch Spieler der „Dritten“, die insgesamt kadermäßig eine große Fluktuation aufweist. „Das merkt man bei der Trainingsbeteiligung und in den Spielen. Es ist keine eingespielte Mannschaft“, sagt Ex-Trainer Kluck, der bereits Ende der vergangenen Saison über den Rücktritt nachgedacht hatte. Der Sportlehrer der Großen Schule gibt jetzt vor allem private und familiäre Gründe an. „Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Kluck.

Erstmals muss der MTV Wolfenbüttel III mit Niederlagen umgehen

Sportlich sieht er seine Mannschaft vor einer großen Hürde stehen. Nach den souveränen Durchmärschen muss die „Dritte“ momentan erstmals seit langer Zeit auch mit mehreren Niederlagen umgehen. „Es herrscht in der 1. Kreisklasse eine ganz andere Körperlichkeit. Da kann die Mannschaft nicht mehr nur auf ihre spielerische Stärke setzen“, erklärt Kluck, der nicht ganz auf Fußball verzichten kann und derzeit zusammen mit Jessica Wolfram das Training der C-Juniorinnen leitet.

Sein Nachfolger bei der dritten Herrenmannschaft Robin Skiebe hält sogleich den Titel des jüngsten Trainers in der Liga. Der 21-Jährige war schon Teil der Mannschaft, spielte vorher in der A-Jugend im Landesliga-Team des MTV, bis Kreuzband- und Meniskusrisse dazu führten, dass er seine aktive Laufbahn beenden musste. „Ich spiele, seit ich vier Jahre alt bin. Ich kenne viele aus der Mannschaft. Die kennen mich und wissen, was ich kann“, sagt der Coach, der derzeit ein FSJ an einer Wolfenbütteler Grundschule absolviert.

Robin Skiebe (links) und der verletzte MTV-Spieler Jonas Nanko (rechts) übernahmen zuletzt im Heimspiel gegen die SG Lucklum/Veltheim das Coaching bei der "Dritten" des MTV Wolfenbüttel. Foto: Jörg Kleinert / regios24

Die „Dritte“ des MTV ist somit jetzt nicht nur Anlaufstelle für junge Spieler sondern auch Ausbildungsmannschaft für einen jungen Trainer. „Ich muss als Trainer noch viel lernen, habe mir mit der Mannscahft auch viel vorgenommen. Es gibt einiges, an dem wir derzeit arbeiten“, erklärt Skiebe.

Diesen Sonntag fällt ein Einsatz der Mannschaft allerdings aus. MTV III und Gastgeber SV Schladen haben sich darauf geeinigt, das angesetzte Spiel auf den 3. März zu verlegen.

