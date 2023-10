Großen Jubel wird sich Yannick Könnecker verkneifen

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Yannick Könnecker, der mit seinem neuen Verein MTV Wolfenbüttel in der Fußball-Landesliga am Freitagabend (19 Uhr) im Meesche-Sportpark auf seinen alten Klub, den SV Lengede, trifft, erzielt ein Tor. Was dann? Jubelt er? Hält er sich zurück? „Darüber habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht“, erzählt der 22-Jährige lachend. So viel sei indes klar, betont Könnecker: „Ich bin grundsätzlich kein Typ, der ausrastet nach Torerfolgen. Und irgendwelche Gesten in Richtung der Lengeder wird es von mir auch nicht geben.“

Wolfenbüttels Yannick Könnecker trifft im Spiel gegen den SV Lengede auf viele gute Freunde

Damit ist Könnecker auch gut beraten, denn auf der Gegenseite spielen „einige gute Freunde von mir“. Zu Felix Karger, Klaas Gatermann oder Vincent Ibe pflegt Könnecker Freundschaften. Vier Jahre trug der in Lebenstedt lebende Könnecker das Trikot des SVL, nachdem er aus der A-Jugend der Freien Turner Braunschweig in den Seniorenbereich gewechselt war. Lengedes Trainer Kai Olzem, der ebenfalls eine Turner-Vergangenheit hat, hatte Könnecker diesen Schritt schmackhaft gemacht. Auch zu seinem Fürsprecher Olzem pflege er noch einen engen Kontakt, erzählt Könnecker. Das Fußball-Abc hatte Könnecker einst bei Fortuna Lebenstedt erlernt. „Dort habe ich sechs Jahre bis zum Alter von 12 gekickt“, erzählt der 22-Jährige. Bei der Fortuna lief er noch als Stürmer auf, erst beim Prinzenpark-Klub Freie Turner wurde aus Könnecker ein Mittelfeldspieler. Und zwar einer, auf dessen Fähigkeiten sehr bald auch andere Vereine aufmerksam wurden. Nachdem ein Wechsel zum MTV trotz Anfrage im Sommer 2022 noch nicht zustande gekommen war, wagte Könnecker vor der laufenden Saison den Schritt vom Lengeder Schachtweg in den Wolfenbütteler Meesche-Sportpark, wo er hinter Linus Queißer (11 Tore) mit sechs Treffern zweitbester Schütze ist – wenngleich Könnecker aufgrund der großen Konkurrenz im MTV-Mittelfeld nicht in jedem Spiel über die volle Distanz zum Einsatz kam.

Dribbling, Antritt, Dynamik, Abschluss – Yannick Könnecker vereint viele Stärken

Doch kommt Könnecker rein, gibt er dem MTV-Spiel eine ganz besondere Note: Dribbling, Antritt, Dynamik, Abschluss – der Mittelfeldmann mit Offensivdrang bringt viele Fähigkeiten ein. „Ich bin aber auch gerne mal Ballverteiler“, sagt Könnecker, der ein ganz persönliches Saisonziel formuliert: „Ich will aufsteigen.“ Kein leichtes Unterfangen indes in einer Landesliga, die in dieser Saison so unberechenbar wie lange nicht mehr ist. „Es hat schon einige kuriose Ergebnisse gegeben“, sagt Könnecker. Kein kurioses, aber ein enges Ergebnis erwartet Könnecker auch in dem Freitagabend-Flutlichtspiel gegen seine früheren Teamkollegen. „Die Lengeder sind nach holprigem Saisonstart nun richtig gut in Form“, sagt Könnecker. „Sie werden es uns schwer machen.“ In Form sei inzwischen aber auch sein MTV. „Unsere Abwehr hat sich stabilisiert“, stellt Könnecker fest. Drei Zu-Null-Siege in Folge unterstreichen dies. Er hätte nichts dagegen, wenn diese Erfolgsserie gegen Lengede hält. Und gerne auch mit einem Könnecker-Treffer...

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de