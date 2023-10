Wolfenbüttel MTV Dettum, FSV Fuhsetal und die zweiten Mannschaften aus Salzdahlum und Cremlingen fahren in der 1. Nordharzklasse Heimsiege ein.

Dennis Lüthge (weißes Trikot) und die Lucklumer feierten ein Remis in letzter Minute bei der „Dritten“ des MTV (in Rot).

Fußball im Kreis Lucklum punktet beim MTV Wolfenbüttel III in letzter Minute

Während der Tabellenführer der 1. Fußball-Nordharzklasse 3, der SV Halchter, am Wochenende pausierte, weil die Partie beim SV Schladen witterungsbedingt ausfiel, nutzte der Verfolger MTV Dettum die Chance, um auf zwei Punkte an den Primus heranzurücken. Mit 4:0 besiegten die Dettumer die Reserve des FC Blau-Gelb Asse. In Staffel 2 baute der FSV Fuhsetal seine Tabellenführung aus.

Staffel 2: FSV Fuhsetal – Viktoria Heerte 5:2 (3:1). Tore: 1:0 Kindich (15.), 2:0 Schneider (17.), 2:1 Menzel (28.), 3:1 Kindich (36.), 3:2 Brackmann (58.), 4:2 Kirsch (60.), 5:2 Freckmann (70.).

Staffel 3: MTV Wolfenbüttel III – SG Lucklum/Veltheim II 4:4 (3:1). Tore: 1:0 Görgülü (5.), 2:0 Dawidowski (10.), 2:1 Berkling (14.), 3:1 Görgülü (32.), 3:2 Lorenz (65.), 3:3 Lüthge (67.), 4:3 Kullnick (69.), 4:4 Matschewski (90.+3).

Die „Dritte“ startete flott in die Partie. „Der Ball lief gut bei uns“, sagte MTV-Innenverteidiger Christian Kaselowsky. Mit Cemre Görgülü und Daniel Ruppelt standen zwei A-Junioren in der Startelf der Gastgeber – und Görgülü veredelte seinen Einsatz mit zwei Treffern. „Die Mannschaft belohnt sich aber nicht oft genug für ihre vielen Chancen und muss weiterhin viel Lehrgeld bezahlen“, kommentierte Kaselowsky den Gegentreffer zum Ausgleich durch Fabian Matschewski in letzter Minute.

MTV Salzdahlum II – SV Wendessen II 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Tarhan (8.), 2:0 Colkos (33.), 3:0 Hilse (35.), 3:1 Khelif (51.), 4:1 Wulf (56.).

Die MTV-Reserve ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat sich vorerst auf Platz 3 vorgeschoben.

TuS Cremlingen II – SG Bohrstadt 4:3 (2:2). Tore: 1:0 Ertingshausen (16.), 2:0 Krüger (19.), 2:1 Alpert (26.), 2:2 Hundertmark (28.), 2:3 Prietz (50.), 3:3 Michalski (67.), 4:3 Schwesig (81.).

Den ersten Torreigen der TuS-Reserve konnten die Gäste aus dem Süden noch beantworten. Am Ende sorgte aber Niklas Schwesig dafür, dass die Punkte in Cremlingen blieben.

MTV Dettum – FC Blau-Gelb Asse II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Heuer (13.), 2:0 Maschauer (65.), 3:0 Marcel Heuer (72.), 4:0 Schneider (73.).

Beide Mannschaften gaben in der Defensive alles und ließen wenige Chancen zu. Doch Marcel Heuer nutzte die erste Gelegenheit für die Gastgeber zum Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Dettumer dann mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Jan-Mike Marek verwandelte Rayk Maschauer per Seitfallzieher zum 2:0. Kurz danach legte Maschauer für Heuer auf, bevor Marek seine zweite Torvorlage gab – diesmal für Yannick Schneider.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de