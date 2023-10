Reislingen-Neuhaus holt wichtige Punkte im Tabellenkeller

Neuhaus. Der SV wandelt einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand gegen den FC Brome noch in einen 4:2-Erfolg um. Marchese lobt die Treffer 3 und 4.

Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese (am Ball) traf zum zwischenzeitlichen 3:2 gegen Brome (in Grün).

Fußball-Bezirksligist SV Reislingen-Neuhaus hat sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft. Der SV setzte sich auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den FC Brome mit 4:2 (2:2) durch und überholte die „Burgherren“ in der Tabelle.

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Es gab Torchancen hüben wie drüben“, berichtete SV-Spielertrainer Giuseppe Marchese. Eine dieser Abschlussmöglichkeiten nutzte Niklas Spahn schon in der 7. Spielminute, als er von Henrik Maushake mustergültig in Szene gesetzt worden war. Die Führung der Hausherren hatte jedoch nur zehn Minuten Bestand. Mahmud Chaaban markierte das 1:1.

Und die Gäste legten nach: Marvin Keller vollendete „einen guten Konter“, wie Marchese befand (36. Minute). Doch auch dabei sollte es nicht bis zum Pausenpfiff bleiben. Per direkt verwandeltem Freistoß brachte Dennis Karatas nur eine Zeigerumdrehung später seine Farben zurück in die Partie.

Marcheses Umstellung trägt Früchte

„In der Halbzeitpause haben wir etwas umgestellt und unsere linke Angriffsseite neu besetzt“, erklärte Marchese. Und mit diesem Schachzug schien der Spielertrainer der Hausherren genau richtig gelegen zu haben. Marchese selbst brachte die Reislinger 18 Minuten vor dem Ende erneut in Front. Kurz darauf machte der eingewechselte Dennis Moser endgültig alles klar (75.).

Marchese lobte: „Die Treffer 3 und 4 waren gut herausgespielt.“ Genauso habe man es in den Trainingseinheiten in der Vorwoche einstudiert. „Brome war nach Standardsituationen über die gesamten 90 Minuten brandgefährlich – das macht der FC echt gut“, erkannte der SV-Spielertrainer an, der aber zugleich bilanzierte: „Letztlich haben wir verdient gewonnen.“

Tore: 1:0 Spahn (7.), 1:1 Chaaban (17.), 1:2 Keller (36.), 2:2 Karatas (37.), 3:2 Marchese (72.), 4:2 Moser (75.).

