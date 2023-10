MTV Wolfenbüttel setzt sich in Northeim souverän durch

Der MTV Wolfenbüttel hat in der Fußball-Landesliga einen Lauf. Beim bisherigen Tabellendritten FC Eintracht Northeim gelang der Elf von Trainer Deniz Dogan mit dem 3:0 (0:0) der dritte Sieg in Folge. Zum dritten Mal in Serie blieb der MTV zudem ohne Gegentreffer.

Es war eine Partie, die nur schwer in die Gänge kam. Beide Teams gönnten sich eine lange Abtastphase, ehe es einmal in Richtung Strafraum ging. Nach einem Ballverlust der Northeimer schloss Jonas Klöppelt ab. Sein Schuss wurde jedoch abgefälscht und wurde eine sichere Beute für Eintracht-Schlussmann Tim Tautermann. Anschließend wagten sich auch die Hausherren mal nach vorne, ohne jedoch ernsthaft für Gefahr vor dem MTV-Tor zu sorgen. Die größte Chance zur Wolfenbütteler Führung hatte in Durchgang 1 noch Ludwig Vollbrecht, der den Ball nach einer zunächst abgewehrte Ecke aus acht Metern weit über den Querbalken drosch (38. Minute).

Doppelschlag des MTV Wolfenbüttel sorgt für die Vorentscheidung

Halbzeit 2 begann mit einer Northeimer Torannäherung, doch MTV-Keeper Direnc Güven tauchte bei einem 30-Meter-Freistoß rechtzeitig ab (47.). Auf der Gegenseite bekam Linus Queißer die dicke Chance auf sein 12. Saisontor, setzte den Ball bei seinem Solo aber sowohl an Tautermann als auch rechts am Tor vorbei (50.). In der 68. Minute klappte es dann besser: Julio Rodrigues schickte Hannes Joppich steil, und der traf zum 1:0 für den MTV. Keine 60 Sekunden später lief es umgekehrt: Joppich servierte den Ball auf Rodrigues‘ Kopf – 0:2 (69.). Von diesem Doppelschlag erholte sich Northeim nicht mehr, eine Reaktion der Gastgeber blieb aus. Ganz anders der MTV: Rechtsverteidiger Meik Erdmann, der schon in der Vorwoche gegen den VfL Wahrenholz getroffen hatte, legte in der 80. Minute das 3:0 nach.

Es war ein Sieg, der auch in der Höhe völlig in Ordnung ist. MTV-Trainer Deniz Dogan nach dem souveränen 3:0-Erfolg seiner Elf in Northeim

„Es war ein Sieg, der auch in der Höhe völlig in Ordnung ist“, sagte MTV-Coach Dogan, dem der Auftritt seiner Elf vor allem in Halbzeit 2 gut gefiel. „Da hatten wir Kontrolle und Tiefe. Wir standen hinten super und haben nichts zugelassen.“

MTV: Güven – Erdmann, Suckel, L. Vollbrecht, Patz (88. Schöngart) – Linek, Göwecke (88. Grosonja) – Joppich (90. Könnecker), Klöppelt (90. Bauer), Rodrigues (76. Abou-Raya) – Queißer.

Tore: 0:1 Joppich (68.), 0:2 Rodrigues (69.), 0:3 Erdmann (80.).

