MTV/BG-Rumpftruppe hält in Bargteheide phasenweise mit

Im vierten Saisonspiel setzte es die vierte Niederlage für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel. Auch beim Spitzenteam der Regionalliga, den TSV Bargteheide Bees, war nichts zu holen – 63:86 (16:18, 14:26, 16:24, 17:18). Damit war nun aber ohnehin nicht zu rechnen – erst recht nicht, wenn man auf die Besetzung der Wolfenbütteler blickt, die ohne vier Stammspieler den Weg nach Schleswig-Holstein angetreten hatten.

„Am Donnerstag sah es noch gut aus. Da stand zwar fest, dass David Röll ausfallen würde. Aber sonst waren alle fit“, sagte MTV/BG-Coach Christian Raus. Am Samstag stand ihm dann nur noch eine Rumpftruppe zur Verfügung. Leon Fertig und Elias Güldenhaupt fielen erkrankt aus. Jannik Göttsche hatte sich am Fuß verletzt. Auch Edelreservist Oliver Hahn musste kurzfristig absagen.

MTV/BG Wolfenbüttel schlägt sich mit junger Truppe tapfer im „Bienenstock“

So ging im Bargteheider „Bienenstock“ eine ganz junge Wolfenbütteler Mannschaft an den Start. „Die hat dafür aber eine wirklich ordentliche Leistung abgerufen“, sagte Raus. Beim Aufstiegsaspiranten hielten die Wolfenbütteler sogar richtig gut mit und lieferten sich die ersten 18,5 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe mit dem TSV. „Stellenweise waren wir da sogar die bessere Mannschaft“, lobte der MTV/BG-Coach sein Team.

Wir hatten noch einen Wechsel durchgeführt – und plötzlich lief nichts mehr. Statt mit minus 3 sind wir mit minus 14 in die Pause gegangen. Das war die spielentscheidende Phase. Christian Raus, Trainer der MTV/BG Wolfenbüttel

Doch anderthalb Minuten vor der Halbzeitpause riss die Leistung abrupt ab. „Wir hatten noch einen Wechsel durchgeführt – und plötzlich lief nichts mehr“, berichtete Raus. In den letzten 90 Sekunden fingen sich die Gäste einen 0:11-Lauf. „Statt mit minus 3 sind wir mit minus 14 in die Pause gegangen. Das war die spielentscheidende Phase“, stellte der Coach fest.

Die Gäste kamen zwar ganz gut rein in die zweite Hälfte, doch Bargteheide gelang es – auch wegen ihrer guten Dreier-Schützen –, den Vorsprung auf 20 Punkte auszubauen. „Dem Rückstand sind wir dann ständig hinterhergelaufen“, konstatierte der Wolfenbütteler Trainer.

Trotz der klaren Niederlage habe der Coach eine ansprechende Leistung seiner Mannschaft gesehen. „Bargteheide ist individuell besser und hat hochkarätige Schützen von draußen“, sagte Raus über den ambitionierten Gegner. „Wir sind dort mit einer ganz jungen Truppe angetreten“, betonte Raus.

Luca Hammerl überzeugt als Wolfenbütteler Topscorer

Neben Spielmacher Lennart Römer, der 12 Punkte erzielte und 8 Vorlagen gab, überzeugte auch Luca Hammerl, der mit 15 Punkten Wolfenbüttels Topscorer war. „Er hat eine super erste Halbzeit gespielt. In der zweiten Hälfte ist ihm etwas die Kraft ausgegangen“, sagte der Trainer über seinen 19-jährigen Flügelspieler. „Er ist auch im Training ein harter Arbeiter, braucht aber noch etwas Zeit, um zu einem richtigen Leistungsträger zu werden und für uns Spiele zu entscheiden“, lautet Raus‘ Prognose.

Nun steht für die Wolfenbütteler am kommenden Samstag die nächste übergroße Hürde bevor, wenn der ebenfalls noch unbesiegte VfL Stade in der Lessingstadt zu Gast ist. Erst danach sollte die Aussicht auf Erfolge in Form der ersten Siege besser werden.

MTV/BG: Le. Römer 12 Punkte/7 Rebounds/8 Assists, Hammerl 15/1 Dreier, Arellano 6/7 Rebounds, Globig 4/7 Rebounds/6 Assists, Li. Römer, Heitmann 7/1 Dreier/7 Rebounds, Drinkert 8, Jacobsen 4, Uster 7/1 Dreier.

