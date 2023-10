KSG-Sportkegler untermauern ihre Aufstiegsambitionen

Wolfenbüttel Das Wolfenbütteler Bohle-Team feiert in Uelzen zwei Siege über Oldenburger Teams und setzt sich an der Verbandsliga-Spitze fest.

Die Sportkegler der KSG Wolfenbüttel präsentieren sich weiter wie ein Spitzenteam. Am zweiten Doppel-Spieltag in der Verbandsliga Bohle in Uelzen besiegte die KSG zwei Oldenburger Teams und bleibt nach vier Partien ungeschlagen.

KSG Wolfenbüttel spielt gegen die SG Oldenburg dreimal über 900 Holz

Im ersten Spiel ging es gegen die routinierte Mannschaft der SG Oldenburg. In der Startachse war Christian Krull zurück. Am ersten Spieltag noch verhindert, spielte er als sicherer Startet ein solides Ergebis von 885 Holz bei 120 Würfen. Sein Partner Simon Faber trumpfte dagegen groß auf und spielte mit 918 Holz ein herausragendes Ergebnis. Zusammen holten sie 59 Holz Vorsprung heraus, welcher bereits eine kleine Vorentscheidung bedeutete. In der Mittelachse glänzte Axel Marienfeld mit 910 Holz. Lediglich Stefan Rust hatte einige Schwierigkeiten. Die Uelzener Bohlebahnen haben ihm in der Vergangenheit schon nicht gelegen. Seine 858 Holz ließen den Gesamtvorsprung auf 31 Holz schmelzen. Somit musste das Wolfenbütteler Schluss-Duo Thomas Janitschke und Stephan Meine noch mal konzentriert ans Werk. Nach einer kleinen Schwächephase hatten ihre Gegenspieler keine Chance. Meine spielte mit 897 Holz weitere 26 Holz heraus und Janitschke zeigte mit 927 Holz eine Glanzleistung. Am Ende stand mit 5395:5305 Holz ein ungefährdeter 3:0-Gesamtsieg für die KSG zu Buche.

In der zweiten Partie wartet das zweite Oldenburger Team, die KSK Hindenburg. Faber (893) und Krull (883) starteten solide und nahmen ihren Gegenspielern 41 Holz ab. In der Mittelachse kam von Oldenburger Seite mehr Gegenwehr. Rust (889) und Marienfeld (890) hielten dennoch Stand und erkämpften weitere vier Holz. Im letzten Drittel der Partie schwächelte Meine (875). Einzig Janitschke bestätigte seine gute Form und spielte mit 910 Holz erneut ein Ergebnis über 900. Die Freude über den 5340:5293 Holz und 3:0-Gesamtsieg war groß, denn die KSG ist nach vier Spielen weiter ungeschlagen.

Die zweite Mannschaft der KSG Wolfenbüttel verpatzt den Saisonstart in der Bezirksliga

Die zweite Vertretung der KSG hatte sich den Saisonstart in der Bezirksliga etwas anders vorgestellt. Verstärkt mit Christian Krull aus der ersten Mannschaft, sollte gegen Edelweiß Goslar II der erste Sieg her. In Peine, der Ersatz-Heimspielort der Wolfenbütteler, setzte Mannschaftsführer Oliver Helms gleich seinen Joker Krull (872) an den Start. Zusammen mit Pascal Loock (864) verloren beide nur zwei Holz an ihre starken Gegner. Heiko Kronemann (856) und Oliver Helms (853) hatten etwas Mühe, auf den Peiner Bahnen zurecht zu kommen. Den Edelweißen reichte eine durchschnittliche Leistung, um die KSG-„Zweite“ mit 3461:3445 Holz und 3:0 zu besiegen.

