Wolfenbüttel In der 1. Nordharzklasse 3 siegt Blau-Gelb Asse II auch dank Michel Krüger gegen Cremlingen II. Der SV Schladen enttäuscht auswärts.

Ahlum (in Blau-Rot) und Salzdahlum II (in Gelb-Blau) trennten sich leistungsgerecht 3:3.

Fußball Trotz 3:3 – Ahlum ist „noch nicht in der Liga angekommen“

In der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse bleibt der SV Halchter die Mannschaft der Stunde. Gegen den MTV Wolfenbüttel III reichte es zu einem am Ende glücklichen 3:2-Erfolg.

Staffel 2

Fortuna Lebenstedt II – FSV Fuhsetal 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Eigentor (85.)

„Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg mehr als verdient“, erklärte FSV-Coach Fred Matejasik. Seine Mannschaft hatte sich auf dem Kunstrasenplatz bei windigem Wetter ein dickes Chancenplus erarbeitet und profitierte dann von einem Eigentor der Gastgeber kurz vor Schluss.

Staffel 3

SV Halchter – MTV Wolfenbüttel III 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Seidel (7., 9.), 2:1 Rozajac (18.), 2:2 Kraeft (61.), 3:2 Richter (87.).

Halchter kam abermals spät und dieses Mal auch glücklich zum Sieg. „Der MTV hatte mindestens einen, wenn nicht gar drei Punkte verdient“, sagte HSV-Spieler Tobias Lehmann. „Heute ging es für uns noch mal gut, das wird in Zukunft aber nicht immer so sein.“

FC Blau-Gelb Asse II – TuS Cremlingen II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Schwesig (13.), 1:1 Knoblauch (80.), 2:1 Krüger (89.).

Michel Krüger ließ die Blau-Gelb-Reserve spät jubeln, der Torjäger traf in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit zum 2:1. Es war das Happy End für die Hausherren, die erst in der 80. Minute durch Jonas Knoblauch zum Ausgleich gekommen waren. Bis dahin hatte die frühe Gästeführung durch Niklas Schwesig Bestand gehabt.

Sportfreunde Ahlum – MTV Salzdahlum II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Herrmann (4.), 1:1 Mura (26.), 1:2 Ühlecke (35.), 2:2 Chlimon (83.), 3:2 Mura (84.), 3:3 Colkos (86.).

„Wir sind noch nicht richtig in der 1. Kreisklasse angekommen“, sagte Ahlums Trainer Knut Germer. „Leider machen wir noch zu oft kleine Fehler, die gleich zu Gegentoren führen.“ In der zweiten Hälfte habe sich sein Team verbessert gezeigt, so Germer. „Salzdahlums Torwart hat drei großen Chancen von uns vereitelt.“

SV Borussia Salzgitter – SV Schladen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Hashem (27.), 2:0 Tebis (62.), 2:1 Fischer (81.).

„Borussia war der stärkste Gegner, auf den wir im bisherigen Saisonverlauf getroffen sind“, sagte Schladens Spielertrainer Jan Fischer. „Wir haben leider nicht unser Spiel aufziehen können und vielleicht auch personell die falschen Entscheidungen getroffen. Die Qualität, die wir haben, bringen wir im Moment leider nicht auf den Platz.“

SG Lucklum/Veltheim II – MTV Dettum 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Heuer (1.), 0:2 Scheunemann (22.), 0:3 Herrmann (85.), 1:3 Hoffmeister (90.).

jk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de