ESV ringt Fallersleben II im Spitzenspiel nieder

Der VfB Fallersleben II (in Blau) vermochte es im Topspiel nicht, die Defensive des ESV Wolfsburg (in Grau) zu knacken.

Nun sind sie die Einzigen mit einer weißen Weste: Die Kreisliga-Fußballer des ESV Wolfsburg feierten im Spitzenspiel gegen den VfB Fallersleben II einen 2:0 (1:0)-Erfolg. Der SSV Kästorf/Warmenau ließ hingegen erstmals Federn, unterlag dem TSV Hehlingen II mit 0:3.

ESV Wolfsburg – VfB Fallersleben II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Zimpfer (2.), 2:0 Hegel (48.). Gelb-Rot: Conen (40., FC). Rot: Fallersleben (72.).

Im Spitzenspiel behielt der ESV die Oberhand. Die Gastgeber erwischten den perfekten Start, bereits in der 2. Minute brachte Gabriel Zimpfer seine Farben in Führung. „Man hat gemerkt, dass zwei gute Teams aufeinandertreffen“, fand ESV-Trainer Thomas Mundry. Bis zur Pause hielten die Gäste gut mit, kurz nach Wiederanpfiff erhöhte jedoch Wolfsburg durch Nathanael Hegel (48.). „Danach hatten wir die Partie – auch in Unterzahl – im Griff“, meinte ESV-Coach Mundry. „Wir haben keine großen Chancen zugelassen und verdient gewonnen. Für diese Leistung möchte ich meiner Mannschaft ein Lob aussprechen.“

Außerdem spielten:

TSV Heiligendorf – FSG Neindorf/Almke 5:3 (3:1). Tore: 1:0 Lerchner (13.), 1:1 Bitz (14.), 2:1, 3:1, 4:1 Wilhein (27., 44., 57.), 5:1 Ahmad (63.), 5:2 Frankiewitsch (66.), 5:3 Groß (84.).

TSV Sülfeld – SV Nordsteimke 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Gebert (5.), 0:2 Prilop (61.), 0:3 Gebert (83.).

SSV Kästorf/Warmenau – TSV Hehlingen II 0:3. Tore: 0:1 Queck (25.), 0:2 Mörsch (65.), 0:3 Tomala (90.+4). Gelb-Rot: Hehlingen

(78.).

SV Sandkamp – TSV Wolfsburg 9:3 (5:1). Tore: 1:0 Herrmann 84.), 2:0 Stute (6.), 3:0 Herrmann (18.), 3:1 Alnami (31.), 4:1, 5:1 Suvac (38., 40.), 6:1 Occhineri (51.), 7:1 Zaharia (54./FE), 8:1 Gall (78.), 8:2, 8:3 Alnami (82., 84.), 9:3 Stute (89.).

Sport Union Wolfsburg – SSV Vorsfelde III 3:7. Tore: nicht gemeldet.

