Ehmen bringt das 2:1 in Calberlah über die Runden

Alexander Staniczek (in Weiß) und der TSV Ehmen setzten sich beim SV Calberlah (in Grün) mit 2:1 durch.

Es hieß 2:0 im Duell Wolfsburger gegen Gifhorner Fußball-Bezirksligisten: Während der TSV Hehlingen zu Hause Wilsche besiegte, entführte der TSV Ehmen die drei Punkte aus Calberlah.

TSV Hehlingen – VfR Wilsche-Neubokel 3:2 (3:0.). Tore: 1:0 Hertwich (19.), 2:0 Kumher (23.), 3:0 Martel (39.), 3:1 Keier (65.), 3:2 Ahrens (90.+2).

Die Hehlinger zeigten eine ganz starke erste Hälfte, lagen mit 3:0 in Führung. Entschieden war die Partie jedoch noch nicht. „Wir haben es versäumt, nach der Pause unsere Konter sauber auszuspielen und das vierte Tor zu schießen“, erklärte TSV-Coach Jan Schanda. Die Gäste schöpften nach dem Treffer zum 1:3 noch einmal Mut und erzielten in der Nachspielzeit sogar den Anschlusstreffer. „Dann mussten wir die letzten zwei, drei Minuten noch einmal zittern“, gestand Schanda. „Wilsche hat alles nach vorne geworfen, und es wurde noch einmal brenzlig.“ Seine Mannen ließen jedoch kein Gegentor mehr zu und feierten den einen Heimsieg. „Dieser ist auch absolut verdient“, fand der Hehlinger Trainer.

SV GW Calberlah – TSV Ehmen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Raue (21.), 0:2 Widdrat (48.), 1:2 Linke (53.).

Es war einer dieser grauen Herbsttage, an denen nicht viel zusammenlief – und doch kehrte der TSV Ehmen mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hause. „Wir haben zwar verdient gewonnen, hätten es aber auch souveräner runterspielen können“, fand Coach Toni Renelli. „Wir hatten phasenweise immer wieder 15 gute und 15 schlechte Minuten, dadurch ist kein richtiger Spielfluss bei uns aufgekommen.“ Doch zum Glück hatten die Ehmer ihren Torgaranten Marco Raue dabei, der einfach den richtigen Riecher hat. „Er hat bei einem missglückten Schuss aus 18 Metern seinen Fuß reingehalten, so sind wir in Führung gegangen“, beschrieb Renelli den Führungstreffer in Minute 21.

Kurz nach dem Seitenwechsel legte Raue nach schöner Kombination auf Alexander Widdrat ab – das 2:0. Durch ein Kopfballtor nach einer Ecke kamen die Gastgeber jedoch zurück ins Spiel. „Ab der 70. Minute hat man gemerkt, wie bei uns die Kräfte durch den tiefen Boden und die Englische Woche nachlassen“, meinte Renelli. „Aber wir haben das Ergebnis irgendwie über die Zeit gebracht. Es ist schön, dass wir auch solche Spiele gewinnen.“

