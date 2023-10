Schandelaher wollen den Negativlauf stoppen

Der MTV Schandelah-Gardessen peilt in der Fußball-Bezirksliga 2 nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg im Heimspiel gegen den FC Wenden wieder einen „Dreier“ an. Für den auf einem Abstiegsrang stehenden MTV Salzdahlum bleibt beim Topteam Germania Lamme nur die Außenseiterrolle.

TSV Germania Lamme – MTV Salzdahlum (So., 14.30 Uhr). Gastgeber Lamme kassierte vor Wochenfrist eine 0:7-Abfuhr im Stadtduell gegen den BSC Acosta. „Entsprechend angefressen werden die Lammer sein“, mutmaßt Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Lamme werde gegen seine Mannschaft auf viel Ballbesitz aus sein. „Deshalb müssen wir uns auf viel Laufarbeit einstellen, um die Räume eng zu machen“, verdeutlicht Hueske, dem neben einigen Langzeitverletzten am Sonntag auch Urlauber Tobias Prill fehlt. „Wir haben beim 4:1 gegen Wenden und beim 1:3 gegen Volkmarode zwei gute Spiele in Folge gemacht. Gegen Volkmarode fehlte es uns nur an der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor“, sagt Hueske. „Ich hoffe, dass wir in Lamme ein drittes gutes Spiel folgen lassen.“

Die Jungs haben sich unter der Woche zusammengesetzt und haben über die Niederlagen gesprochen. Marco Heidemann, Trainer des MTV Schandelah-Gardessen, über seine selbstkritische Mannschaft

MTV Schandelah-Gardessen – FC Wenden (So., 14.30 Uhr). Ein mageres 1:1 bei Schlusslicht FSV Schöningen II, gefolgt von den deutlichen Niederlagen gegen den FC Rautheim (1:4) und beim MTV Hondelage (2:6) – es läuft derzeit nicht rund für Aufsteiger Schandelah-Gardessen. „Die Jungs haben sich unter der Woche zusammengesetzt und haben über die Niederlagen gesprochen“, erzählt MTV-Trainer Marco Heidemann. In den Trainingseinheiten sei das Engagement entsprechend hoch gewesen, „die Mannschaft zeigt eine Reaktion“, ist Heidemann überzeugt, der personell die Qual der Wahl hat. „Wir haben am Sonntag sogar vier Streichkandidaten.“

