Schladener Prellballer starten in die Bundesliga-Saison

Schladen Der MTV Jahn Schladen peilt einen Platz unter den vier besten Teams im Norden an und will erneut um die deutsche Meisterschaft spielen.

Sie gehören in ihrer Sportart seit Jahren zu den Besten in Deutschland: Die Prellballer des MTV Jahn Schladen. Jetzt beginnt für die Sportler die neue Bundesliga-Saison. Am Samstag starten die Schladener Marcel Nehrig, Sebastian Hummert, Peter Flamme, Daniel und Christian Becke in Berlin mit dem ersten Spieltag. Auch Christopher Much gehört zum Team, steht aber in Berlin nicht zur Verfügung.

MTV Jahn Schladen peilt DM-Qualifikation an

Wie im Vorjahr heißt das Saisonziel der Jahn-Prellballer: Am Ende der regulären Saison zu den ersten vier Mannschaften der Bundesliga-Staffel Nord zu gehören. Damit würden sich die Schladener, wie auch schon in der vergangenen Saison, für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifizieren, die im ersten Quartal 2024 ausgetragen wird. Dafür gilt es, an den insgesamt vier Spieltagen, die in Berlin, Sottrum (11. November), Bremen (13. Januar) und Markoldendorf (17. Februar) stattfinden, möglichst viele Punkte zu sammeln.

„Ziel des Teams für den Saisonstart ist eine positive Punkteausbeute“, erklärt Mannschaftssprecher Christian Becke zum ersten Spieltag beim TSV Marienfelde in der Bundeshauptstadt. Der MTV Jahn Schladen trifft zunächst auf die Berliner Mannschaften des Charlottenburger TSV und des Gastgebers. Danach geht es gegen den Vorjahres Nordmeister TV Sottrum, den MTV Eiche-Schönebeck und gegen den SV Werder Bremen.

lüp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de