Die Schonfrist für MTV/BG endet bald

Drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen, die Bilanz der Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel hätte durchaus etwas besser ausfallen können. Jetzt steht dem Aufsteiger ein spielfreies Wochenende bevor. Eine Pause, die den Wolfenbüttelern sicherlich gelegen kommt. Erstens können sie so einiges aufholen, was in der verkorksten Vorbereitungszeit ausgefallen ist – zweitens hat das Team so noch etwas mehr Zeit, um ihren Neuzugang Leon Fertig in die Abläufe zu integrieren. Fertig hatte am vergangenen Wochenende in Oldenburg spontan sein Debüt für das MTV/BG-Team gegeben und hat jetzt am Mittwoch seine Wohnung in Wolfenbüttel bezogen.

Dass die Vorbereitung immer wieder ins Stocken geriet, bremste das MTV/BG-Team vermutlich zum Saisonstart etwas aus. „Der Spielplan kam uns daher nicht gelegen. Als wir noch nicht so weit waren, hatten wir es mit Gegnern zu tun, die wir vielleicht später hätten schlagen können“, kommentiert MTV/BG-Spieler Elias Güldenhaupt mit Verweis auf die nach dem spielfreien Wochenende anstehenden Aufgaben. In einer Woche geht es zum ambitionierten TSV Bargteheide, sieben Tage später gastiert Vorjahrs-Playoff-Finalist VfL Stade in der Lessingstadt. Zwei weitere Niederlagen sind also zumindest nicht ausgeschlossen. „Danach müssen wir aber unbedingt anfangen, Spiele zu gewinnen“, fordert Güldenhaupt ein.

„Es folgen jetzt zwei Spiele, die wir nicht gewinnen müssen“, betont auch der Sportliche Leiter, Maxim Hoffmann, der den Etat der Stader auf eine halbe Million Euro schätzt. „Da können wir nicht mithalten“, so Hoffmann, der aber auch unterstreicht: „Danach zählt es.“ Nach den zwei Spitzenteams heißt dann der nächste Gegner SG Braunschweig.

Hoffmann, der im Vorjahr noch Headcoach der Mannschaft war, erinnert aber auch daran: „Wir hatten Zweifel und haben lange überlegt, ob wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen sollten.“ Letztlich fiel die Entscheidung für die 1. Regionalliga, auch wenn zum Beispiel die Infrastruktur noch nicht entsprechend gewachsen sei. Hoffmann nennt ein Beispiel: Eine mögliche Nachverpflichtung eines ausländischen Profis sei derzeit nicht möglich, weil keine weitere Spieler-Wohnung zur Verfügung steht.

Ohnehin muss es jetzt aber zunächst der aktuelle Kader richten. Auch MTV/BG-Headcoach Christian Raus betonte nach der jüngsten Auswärtsniederlage in Oldenburg: „Dass wir eine schlechte Vorbereitung hatten, zählt jetzt nicht mehr als Ausrede.“ Um das Ziel Klassenerhalt weiterhin realistisch zu halten, müssten einige Spieler ihre Performance steigern – die Schonfrist ist jedenfalls bald beendet.

