Frühaufsteherinnen sind gefragt: SVW gastiert in Göttingen

Wendessen Die Wendesserinnen sind schon am Sonntagvormittag beim Topteam in Südniederachsen gefordert. Döring stellt im Sinne der Kompaktheit um.

Vor allem in der Defensive hellwach zu sein, das ist das Ziel der Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen in ihrem Gastspiel bei Rot-Weiß Göttingen. Erschwert wird dieses Vorhaben allerdings durch die Anstoßzeit am Sonntag um 10.30 Uhr in der Göttinger Weststadt. „Das ist in der Oberliga eine unmögliche Anstoßzeit bei den weiten Anfahrten, die Mannschaften da haben. Wir treffen uns um 7.30 Uhr zur Abfahrt“, erklärt SVW-Coach Marcel Döring.

Dennoch erwartet er von seinen Spielerinnen eine hoch konzentrierte Leistung, vor allem was die defensive Stabilität angeht. Die ließ vor einer Woche beim 7:4-Sieg gegen die SG Rodeburg etwas zu wünschen übrig. Vier Gegentreffer gelte es künftig zu vermeiden. „Wir haben deswegen etwas umgestellt, werden weniger offensiv agieren und wollen kompakter auftreten“, sagt Döring.

SV Wendessen will Göttinger Offensive ausbremsen

Der Coach warnt vor dem Gegner. „Göttingen gehört zu den Topteams der Liga.“ Insbesondere das Auswärtsspiel aus der Vorsaison ist dem Trainer dabei in Erinnerung geblieben. Nicht nur, weil seine Mannschaft mit 0:2 unterlegen war. „Da haben wir 90 Minuten lang kein Land gesehen. Die pfeilschnellen Offensivspielerinnen haben uns vor große Probleme gestellt“, erinnert sich der Coach und nennt als Beispiel Lea Bindewald, die auch in dieser Saison schon fünfmal getroffen hat.

Vorne sind wir aufgrund unserer individuellen Klasse immer für ein Tor gut. Marcel Döring, SVW-Coach

Doch auch die Wendesser Offensive muss sich natürlich nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: Derzeit führt mit Finja Heidrich (11 Tore) und Gesa Radtke (9) ein SVW-Angriffsduo die Torjägerinnenliste der Oberliga an. „Vorne sind wir aufgrund unserer individuellen Klasse immer für ein Tor gut“, betont Döring. Defensiv stabil und offensiv gefährlich – das wäre die Kombi, die Döring wohl am liebsten wäre. Bleibt also vor allem die Frage, wie gut die Wendesserinnen am frühen Vormittag aus den Startlöchern kommen.

