Deniz Dogan treibt beim MTV das Projekt Jugend forsch(t) voran

Das Projekt Jugend forsch(t) bei Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel wird auch am Samstag (17 Uhr) im Heimspiel im Meesche-Sportpark gegen den VfL Wahrenholz seine Fortsetzung finden.

„Es gibt einige Jungs, die sich im Training durchaus für Einsätze empfohlen haben“, sagt Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan. Daran, dass der 18-Jährige Hannes Joppich oder Torjäger Linus Queißer, der am Spieltag seinen 20. Geburtstag feiert, regelmäßige Startelf-Kandidaten sind, haben sich MTV-Fans längst gewöhnt. Beide zahlen das Vertrauen mit Leistung – und im Fall von Queißer – zudem mit Toren zurück.

Julio Rodrigues wird beim MTV Wolfenbüttel immer stärker

Zuletzt spielten sich aber auch andere Youngster in den Fokus. Da wäre zum einen Julio Rodrigues. Der Sommerzugang vom MTV Gifhorn sei laut Dogan „immer für Überraschungen gut“. Zu oft war es in der Startphase der Saison das Ego, das dem ausgesprochen guten Kicker Rodrigues im Weg stand. „Licht und Schatten haben bei ihm lange Zeit gewechselt“, sagt Dogan, dem bisweilen Rodrigues‘ „Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand“-Mentalität missfiel. Doch das habe sich inzwischen geändert. Der Flügelstürmer sei immer besser integriert und fällt durchaus auch als Torschütze auf, so wie jüngst zum frühen 1:0 beim 2:0-Sieg über Vahdet Braunschweig.

Ben ist sehr fleißig, und er ist ein Spieler, der die Bereitschaft zeigt, sich für‘s Team aufzuopfern. Denis Dogan, Trainer des MTV Wolfenbüttel, lobt das MTV-Eigengewächs Ben Böder

Ebenfalls in den Vordergrund gespielt habe sich Konrad Vollbrecht, betont Dogan. „Er hat seine Sache im Training zuletzt sehr gut gemacht, Konrad versteht unser schnelles Spiel immer besser.“ Gegen Vahdet belohnte ihn Dogan mit einer längeren Spielzeit. Die gewährte der MTV-Coach auch völlig überraschend Ben Böder, den Dogan aus der zweiten Mannschaft hochzog und gegen Vahdet in Halbzeit 2 einfach ins kalte Wasser schmiss. Doch das MTV-Eigengewächs, in der vergangenen Saison noch in der zweiten A-Jugend am Ball, schwamm sich unbekümmert frei – auch, so Dogan, weil Flügelspieler Böder Dinge verkörpere, die er als Trainer mag. „Ben ist sehr fleißig, und er ist ein Spieler, der die Bereitschaft zeigt, sich für‘s Team aufzuopfern.“ Dogan schließt nicht aus, dass der ein oder andere seiner ganz jungen Garde auch gegen die mit nur vier Punkten aus elf Spielen auf einem Abstiegsplatz stehenden Wahrenholzer zum Einsatz kommt.

Deniz Dogan rechnet mit einem defensiv orientierten VfL Wahrenholz

Gegen den VfL Wahrenholz erwartet Dogan von seiner Mannschaft eine konzentrierte Leistung – und am Ende einen Sieg. „Wir sind Favorit, dürfen Wahrenholz aber nicht unterschätzen“, mahnt Dogan. Zu frisch sind im bisherigen Saisonverlauf Punktverluste gegen Teams, die dem MTV spielerisch eigentlich nicht das Wasser reichen können. „Die Wahrenholzer werden gegen uns tief verteidigen. Wir müssen zusehen, dass wir ihnen früh den Zahn ziehen.“

