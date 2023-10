Schwimmer des TV Jahn Wolfsburg räumen in Goslar kräftig ab

Das nennt man mal einen erfolgreichen Wettkampftag! 40 Schwimmerinnen und Schwimmer des TV Jahn Wolfsburg nahmen an den Bezirksjahrgangsmeisterschaften des MTV Goslar teil. Dabei holten die Wolfsburger sage und schreibe 53 Medaillen! Es war also ein mehr als erfolgreicher Ausflug für die Nachwuchsschwimmerinnen und -schwimmer.

Lennart Röhl war nicht zu stoppen

In den verschiedenen Altersklassen gab es gleich neun Titel für den TV Jahn. Nicht zu stoppen war Lennart Röhl (Jahrgang 2006), der in gleich vier Disziplinen Gold geholt hat. Über einen vollen Medaillensatz durfte sich Leni Kosak (2007) freuen, Marie Marpert (2009) und Lina Karpstein wurden jeweils einmal Erste und zweimal Dritte. Zudem konnten auch Malte Marpert (Junioren, Gold und Bronze) sowie Paulina Kosak (2014, Gold) überzeugen.

In offenen Finalläufen ermittelten die Schnellsten dann jahrgangsübergreifend die Bezirksmeister. In jedem Finale war mindestens ein Schwimmer oder eine Schwimmerin des TV Jahn vertreten. Maxim Schlaht nutzte seine Chance und wurde Bezirksmeister über 50 Meter Freistil vor seinem Vereinskollegen Lennart Röhl. Zudem wurde er Dritter im Finale über 50 m Brust. Röhl, gleich in vier Finals vertreten, belegte drei zweite Plätze in Schmetterling, Freistil und Lagen. Dabei hatte Röhl besonders über 50 m Schmetterling eine starke Leistung abgerufen. Er schwamm die Strecke in 25,32 Sekunden und stellte somit einen neuen Vereinsrekord auf. Im Rückenfinale sicherte er sich zudem den dritten Platz.

Franziska Hauptmann, ebenfalls mit starken vier Finalteilnahmen, schwamm in Rücken, Freistil und Lagen zu Silber. Das Schmetterling-Finale beendete sie als Fünfte. Jüngste Medaillengewinnerin der Finals war Marie Marpert, sie sicherte sich Bronze im Bruststil.

Staffeln des TSV Jahn Wolfsburg überzeugen

Das Highlight der offenen Staffelwettbewerbe war aus Wolfsburger Sicht das Mixed-Rennen über 4x50 m Freistil. Röhl, Schlaht, Kosak und Hauptmann setzten sich in 1:44,72 Minuten gegen die TWG 1861 und den ASV Göttingen durch. Alle Staffeln des TV Jahn schafften es unter die Top 3, insgesamt gingen sechs Medaillen nach Wolfsburg.

„Es gab viele spannende, teilweise extrem enge Rennen. Mein Team kann stolz auf seine starken Leistungen sein“, erklärte der zufriedene Trainer Dennis Bauch.

Die weiteren Platzierungen:

Altersklassen-Wettkämpfe

Frieda Leschke (Jahrgang 2015; 3x Silber), Max Keuneke (2009; 2x Silber, 2x Bronze),

Ben Butros (Junioren; 1x Silber, 1x Bronze), Liv Dykan Andrés (Juniorinnen; 1x Silber), Tjark Leitzke (2011; 2x Bronze), Lucy Schröder (2008; 2x Bronze), Alina Leitloff (Juniorinnen; 2x Bronze), Freida Stehr (2015; 1x Bronze), Sonja Onischenko (2014; 1x Bronze), Ben Ouni (2013; 1x Bronze), Ana Garibay Estrada (2009; 1x Bronze), Nina Koprucki (Juniorinnen; 1x Bronze)

Offenes Bezirksfinale

Leni Kosak: 2x Platz 4 (Rücken und Brust) und Platz 7 (Freistil), Malte Marpert: Platz 4 (Brust) und Platz 6 (Rücken), Liv Dykan Andrés: Platz 8 (Brust)

