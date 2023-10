HG Elm peilt den vierten Sieg im vierten Spiel an

Ihre weiße Weste verteidigen wollen in der Landesliga Süd die Handballer der HG Elm, die am Sonntag (15 Uhr) bei Aufsteiger TVJ Duderstadt II antreten.

HG Elm geht im Oktober dreimal auf Reisen

Mindestens Platz 3 soll in der Endabrechnung herausspringen, wird HG-Trainer Andreas Simon nicht müde zu betonen. Drei Siege aus den drei Auftaktheimspielen zeugen davon, dass sich die Elm-Handballer auf Kurs befinden. Vorerst müssen sie den Kurs in fremden Hallen halten, denn in allen drei Oktober-Punktspielen geht das HG-Team in Richtung Südniedersachsen auf Reisen. Den Anfang macht es im Eichsfeld beim TV Jahn Duderstadt II, es folgen die Gastspiele beim MTV Geismar und bei der HSG Plesse-Hardenberg II.

In Duderstadt soll für die HG Elm der vierte Sieg im vierten Saisonspiel her

Aufsteiger Duderstadt II ist bislang nicht angekommen in der neuen sportlichen Umgebung. In den ersten drei Partien setzte es drei Niederlagen – und zwar zweimal auswärts mit zweistelliger Tordifferenz sowie in eigener Halle mit 29:31 im Aufsteigerduell gegen den DJK BW Hildesheim. Um dem Neuling die vierte Niederlage beizubringen und selbst den vierten Sieg in Folge zu feiern, muss die HG allerdings in der Offensive zulegen. Der jüngste 28:24-Erfolg über Himmelsthür II war, gemessen an der Angriffsleistung, so gar nicht nach Simons Geschmack. „Wir haben viele eigenwillige Entscheidungen getroffen und Dinge versucht, die weder abgesprochen noch erfolgreich waren.“

