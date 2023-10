VfR Weddel startet mit Hoffnung auf sofortigen Wiederaufstieg

Eigentlich hätte die Saison in der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen für den VfR Weddel bereits am vergangenen Wochenende beginnen sollen. Doch beim VfR wären drei von vier Spielerinnen coronabedingt ausgefallen. VfR-Teamchef Hans-Peter Schlüter stellte beim RSV Braunschweig III die Anfrage auf Verlegung. Der RSV stimmte zu und beide Vereine einigten sich auf den Freitagabend (20.15 Uhr) als neuen Termin. Außerdem tauschten die Teams das Heimrecht, so dass die Weddelerinnen die neue Spielzeit in der heimischen Halle im Wanneweg einläuten.

VfR Weddel mit Ekaterina Buka an Position 1 bestens aufgestellt

Beim Oberliga-Absteiger herrscht Hoffnung, dass es bei einem einjährigen Intermezzo in der Verbandsliga bleiben könnte. „Wir haben drei starke Spielerinnen. Im besten Fall reicht das, um die Partien zu gewinnen“, sagt Schlüter, der vor allem von seiner Nummer 1, Ekaterina Buka, erhofft, dass sie die Saison sowohl im Einzel als auch im Doppel ohne Niederlage übersteht. Ihre Doppelpartnerin Linda Rudel soll möglichst unten alle Duelle für sich entscheiden. Mit Melanie Mosterdijk an Position 2 haben die Weddelerinnen eine weitere Spielerin mit Oberliga-Format im Kader. Den Abgang von Miriam Dederding zum TSV Watenbüttel II konnte der VfR bislang nicht auf dem „Transfermarkt“ kompensieren. Nadine Rudel wird an 4 ins Rennen gehen. „Sie hat aber ein halbes Jahr lang nicht richtig trainieren können“, erklärt Schlüter.

Der erste Gegner stellt vermutlich gleich einen Prüfstein dar. „Ich gehe zwar von einem knappen Sieg für uns aus, der RSV ist aber auf keinen Fall zu unterschätzen. Die haben alle schon höher gespielt“, warnt Schlüter vor den Gästen und weist insbesondere auf die mehrfache deutsche Senioren-Meisterin Angela Walter – „sie hat als Linkshänderin einen wuchtigen Topspin auf der Vorhand“, warnt Schlüter – und auf Julia Reichmuth hin, „eine sehr starke Konterspielerin“. „Gegen den MTV Hattorf, einen der Meisterschaftsfavoriten, haben sie nur 6:8 verloren“, warnt der VfR-Teamchef.

Auch seine Mannschaft zählt zu den heißesten Titelkandidaten. Buka dürfte schwer zu bezwingen sein. Anders als noch in der Oberliga bestreitet jede Spielerin drei Einzel statt zwei. „Einer Spielerin wie Buka kommt das entgegen“, betont Schlüter. Andererseits befürchtet er durch diesen Modus auch mehr Niederlagen an Position 4.

Das Hinrunden-Programm für den VfR Weddel

Freitag, 13.10., 20.15 Uhr

RSV Braunschweig III (H)

Samstag, 4.11., 16 Uhr

SV Emmerke II (A)

Freitag, 10.11., 19.45 Uhr

TTV 2015 Seelze II (A)

Freitag, 17.11., 20.15 Uhr

TTV Evessen (H)

Sa. 25.11.,17.45 1

TTV Geismar (H)

So. 26.11., 11 Uhr

TTC Borstel (H)

Sa., 2.12., 14 Uhr

MTV Hattorf (A)

So., 3.12., 11 Uhr

TuS Gümmer (H)

Fr., 8.12., 19.30 Uhr

VfR Weddel (A)

So., 10.12., 11 Uhr

MTV Engelbostel-Schulenburg III (H)

