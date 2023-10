MTV Wolfenbüttel knackt das Germania-Bollwerk im U19-Derby

Im Landesliga-Stadtderby der A-Jugend-Fußballer setzte sich der MTV Wolfenbüttel beim BV Germania mit 4:1 durch. Mit dem gleichen Ergebnis gewann die U17 des BVG gegen die MTV-Reserve in der Bezirksliga.

A-Junioren, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Ruppelt (45.+2), 0:2 Seiffert (50.), 1:2 Lacheiner (60.), 1:3 Freitag (60.), 1:4 Knackstedt (80.).

Vor dem Stadtderby waren die Rollen klar verteilt: Die Gastgeber kämpfen um den Klassenerhalt, die Gäste wollen in die Niedersachsenliga aufsteigen. Doch Germania machte es dem Gegner mit einer massiven Abwehr in der ersten Halbzeit schwer. Glücklich gingen die Gäste in Führung. „Mit einem Freistoß aus dem Halbfeld, der nur durch den Wind ins Tor ging“, berichtete MTV-Coach Anthony Pfitzner, der in der Pause einige Umstellungen vornahm, um Lösungen gegen die tiefstehenden Germanen zu finden. Mit einem 30-Meter-Freistoßtreffer erhöhte Marlon Seiffert nach der Pause. Nach einem Ballverlust der Meesche-Kicker stand Lennard Lacheiner plötzlich alleine vor MTV-Keeper Eike Binder und verkürzte für den BVG auf 1:2. Doch die Antwort folgte prompt. Direkt vom Anstoß traf Liam Freitag, der gesehen hatte, dass BVG-Torhüter Tim Kühne zu weit vor seinem Kasten stand. „Damit war der Drops gelutscht. Der Sieg war absolut verdient, hätte vielleicht noch höher ausfallen können“, kommentierte Pfitzner, der seiner Mannschaft ein großes Lob für eine taktisch gute Leistung aussprach. Für das BVG-Team geht es bereits am Mittwochabend (19.15 Uhr) weiter. Dann gastieren die Wolfenbütteler beim SV Reislingen-Neuhaus.

MTV Wolfenbüttel II fährt klaren Heimsieg ein

A-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – JSG Isenbüttel/Calberlah/Wasbüttel 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Kraeft (16.), 2:0 Müller (38.), 3:0 Goldstein (46.), 4:0, 5:0 Ragusa (58., 63.).

Frühe Führung reicht dem MTV nicht

B-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 1:3 (1:2). Tore: 1:0 Rabsch (6.), 1:1 Thiel (33.), 1:2 Marinkovic (39.), 1:3 Mourad (41.).

Der frühe Führungstreffer von Nando Rabsch reichte den Hausherren nicht. Die Gäste aus Wolfsburg drehten das Spiel noch vor der Pause.

Germania Wolfenbüttel siegt im U17-Stadtderby

B-Junioren, Bezirksliga

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Adler (6.), 2:0 Dege (29.), 3:0 Kricke (65.), 3:1 Kaiser (67.), 4:1 Hoppe (69.).

„Nach zuletzt zwei guten Auftritten ohne eigene Tore war das Ziel für das Derby, die Offensive wieder in Fahrt zu bekommen und einen Sieg einzufahren“, sagte BVG-Coach Yannis Krüger. „Am Ende hat das auch geklappt, doch wir haben es nicht geschafft, die Energie und die geschlossene Mannschaftsleistung aus den letzten beiden Spielen mitzunehmen.“ Lasse Adler brachte Germania nach einem Abpraller früh in Führung, „aber danach haben wir es verpasst, weitere Tore nachzulegen“, monierte Krüger. Erst nach rund einer halben Stunde erhöhte Kapitän Valentin Dege nach einem schönen Steckpass auf 2:0.

Ich bin froh, dass wir wieder ein Spiel gewinnen konnten, aber mit der Art und Weise bin ich nicht zufrieden. Yannis Krüger, Trainer der Germania-B-Jugend, war nach dem 4:1-Sieg im Stadtduell über den MTV zwiegespalten

In der zweiten Halbzeit steuerte Romeo Kricke nach einem hohen Ballgewinn das Tor zum 3:0 bei, ehe Louis Kaiser für den MTV auf 1:3 verkürzte. Das Endergebnis stellte Lorne Hoppe im Anschluss an eine Ecke her. „Das Ergebnis hätte höher ausfallen können“, sagte der zwiegespaltene Krüger. „Ich bin froh, dass wir wieder ein Spiel gewinnen konnten, aber mit der Art und Weise bin ich nicht zufrieden.“

Germania unterliegt Acosta, MTV siegt in Northeim

C-Junioren, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – BSC Acosta 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Custovic (50.), 0:2 Solaker (52.).

Eintracht Northeim – MTV Wolfenbüttel 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Gerecke (1.), 1:1 Behnke (10.), 1:2 Freitag (43.), 1:3 Koninian (44.).

