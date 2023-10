Richters später Doppelpack beschert SV Halchter den Sieg

Mit der letzten Aktion gewann der SV Halchter noch 3:2 in der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 gegen Borussia Salzgitter. Damit bauten die Halchteraner ihre Tabellenführung aus.

Staffel 2: FSV Fuhsetal – TSV Üfingen II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Freckmann (63.).

Karsten Freckmann (am Ball) besorgte mit seinem Treffer den Heimsieg des FSV Fuhsetal. Foto: Darius Simka / Wolfenbüttel

Der FSV hält mit dem Heimsieg Anschluss an den Spitzenreiter Borussia Salzgitter II. Karsten Freckmann erzielte den Treffer.

SG Lucklum/Veltheim II lässt nach der Pause nach

Staffel 3: SG Lucklum/Veltheim II – TuS Cremlingen II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Lüthge (44.), 1:1 Schwesig (48.), 1:2 Hirche (65.).

Eine überragende erste Hälfte seiner Elf habe SG-Coach Jörg Müller gesehen, sogar „die beste seit ich die Mannschaft trainiere.“ Dennis Lüthge brachte Lucklum auch noch vor der Pause in Führung. Doch mit Beginn des zweiten Durchgangs war es vorbei mit der Lucklumer Herrlichkeit. „Wir haben unerklärlicherweise plötzlich alles vermissen lassen“, sagte Müller. Mit dem Treffer zum 1:1 durch Niklas Schwesig gewannen die Gäste an Stärke, die Miko Hirche zum Siegtreffer ummünzte.

MTV Wolfenbüttel III – MTV Dettum 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Rozajac (4.), 2:0 Dawidowski (45.), 2:1 Heuer (56.), 2:2 Maschauer (84.).

Arik-Maximilian Ühleke mit Viererpack für MTV Salzdahlum II

MTV Salzdahlum II – SG Bohrstadt 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Ühleke (12.), 1:1 Prietz (23.), 2:1, 3:1, 4:1 Ühleke (30., 56., 70.).

Der Mann des Tages heißt Arik-Maximilian Ühleke. Er erzielte alle vier Treffer für die MTV-Reserve.

SV Halchter mit glücklichem Last-Minute-Sieg

SV Halchter – SV Borussia Salzgitter 3:2 (1:2). Tore: 1:0 Schmidt (22. Elfmeter), 1:1, 1:2 Cokic (36., 41.), 2:2, 3:2 Richter (89./Elfmeter, 90.+4).

Dritter Sieg in Folge für den Spitzenreiter. Diesmal hätte es aber fast eine Niederlage gesetzt. In den letzten Minuten bog der SVH den Rückstand mit zwei Toren von Tristan Richter zum Heimsieg um. „In der ersten Halbzeit waren wir vom Kopf her noch gar nicht auf dem Platz. Das wurde nach der Pause besser. In den letzten 20 Minuten haben wir uns dann immer mehr Chancen erspielt. Dass es mit der letzten Aktion zum Sieg gereicht hat, war natürlich glücklich für uns“, sagte Tobias Lehmann, einer der fünf Spielertrainer des SVH.

