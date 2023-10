Der FC Arminia Adersheim hat dem Kreisrivalen SG Roklum-Winnigstedt in der Fußball-Bezirksliga 3 eine empfindliche Niederlage beigebracht. Der FC Blau-Gelb Asse schaffte es gegen den SC Gitter nicht, eine 3:1-Führung ins Ziel zu bringen und ging als Verlierer vom Platz.

FC Arminia Adersheim – SG Roklum-Winnigstedt 6:1 (2:0). Tore: 1:0 Golombek (45.), 2:0 Koch (45.+1), 2:1 Germer (49.), 3:1 Koch (57.), 4:1 Eigentor (62.), 5:1 Niewiadowski (69.), 6:1 Marktl (86.).

Die Adersheimer suchten den Weg in die Tiefe, doch die Roklumer boten den Gastgebern zunächst kaum Räume zur Entfaltung. Dennoch kam die Arminia zu ihren Chancen. Die beste davon in der Anfangsphase nutzte FCA-Spielertrainer Garrit Golombek nicht. Völlig freistehend scheiterte er am SG-Keeper Leon Stahlmann.

Die Arminen erarbeiteten sich weiter deutlich mehr Chancen. Doch mehrmals schossen Golombek und René Marktl über den Kasten. Die Gäste setzten weitestgehend auf lange Bälle und hatten auf diese Weise auch starke Phasen, in denen sie gefährlich wurden. Leon Grabowski verlor nach schöner Vorarbeit von Christian Germer einmal das Duell mit Arminia Torhüter. Ein Fernschuss des Roklumers Paulo Golus segelte über den Querbalken.

Als es nach einem torlosen Gang in die Kabine aussah, fuhr Adersheim noch mal alles auf und belohnte sich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke dribbelte Golombek in den Strafraum und versenkte den Ball im kurzen Eck zum 1:0 in der 45. Minute. 60 Sekunden später hatte Golombek erneut den Ball am Fuß und flankte vom rechten Flügel in die Mitte, wo Tristan Koch das Spielgerät über die Linie drückte.

Doch den Roklumern gelang kurz nach der Pause der Anschlusstreffer. Christian Germer traf per Sonntagsschuss genau in den Winkel – von der SG war das allerdings die letzte gefährliche Aktion.

Die Adersheimer übernahmen das Kommando. Nach einer Ecke von Golombek köpfte Koch zum 3:1. Wenige Minuten später – erneut Ecke Golombek und erneut ist der Ball im Tor. Diesmal sorgte ein Roklumer selbst für den Treffer. Und die Hausherren legten nach: Joel-Luke Lüttichau erkämpfte sich den Ball, zog in den Strafraum und legte quer auf den kurz zuvor eingewechselten Manuel Niewiadowski. Beim 6:1 zeigten die Arminen ihre spielerische Klasse eindrucksvoll. Eine schnelle Kurzpass-Kombi zwischen Golombek und Niewiadowski verwertete Marktl zum Endstand. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, dann haben wir aber eine großartige Effektivität und Bereitschaft gezeigt und bewiesen, wozu wir in der Lage sind“, sagte Spielertrainer Golombek. Sein Roklumer Kollege Pascal Krafft erklärte: „Wir haben offensiv kaum stattgefunden und verdient verloren.“

FC Blau-Gelb Asse – SC Gitter 3:4 (1:1). Tore: 1:0 Kraft (3.), 1:1 Peinemann (45.), 2:1 Busemann (53.), 3:1 Reinboth (65.), 3:2 Neugebauer (79./FE), 3:3 Gomzi (82.), 3:4 Rost (90.+3).

Die Hausherren waren dem Sieg so nah und stehen am Ende doch mit leeren Händen da. Mit Blitzstart ging es in die Partie. Nach einer Flanke köpfte Luca Kraft zum 1:0 ein. Justus Busemann brachte die Hausherren erneut in Führung, schloss einen Pass in die Schnittstelle ab. Nach dem Treffer zum 3:1 durch Patrick Reinboth in der 65. Minute sahen die Blau-Gelben schon wie die Sieger aus, doch dann kassierten sie noch drei Gegentore. „In den letzten 15 Minuten haben wir das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben. Da sind wir einfach noch zu grün hinter den Ohren“, stellte FC-Coach Michael Grahe fest.

Der Trainer bescheinigte seinem Team aber eine gute Leistung. „Wir haben verdient 3:1 geführt. Aber Gitter hat nie aufgegeben und sich am Ende dafür belohnt“, erklärte Grahe.

