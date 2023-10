Salzdahlum verliert nach 1:0-Führung noch mit 1:3

Der MTV Salzdahlum schafft in der Fußball-Bezirksliga 2 einfach nicht den Sprung heraus aus dem Tabellenkeller. Im Heimspiel gegen Volkmarode gab das Team von Trainer Jens Hueske eine 1:0-Halbzeitführung noch aus den Händen. Der MTV Schandelah-Gardessen kassierte in Hondelage ein halbes Dutzend Gegentore und verlor deutlich.

MTV Salzdahlum – Rot-Weiß Volkmarode 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Prill (45.), 1:1 Thurau (57.), 1:2 Wendt (68.), 1:3 Schulze (85.).

Bevor die Partie begann, hatten beide Teams eine Schweigeminute für Otto Grau eingelegt, der in der vergangenen Woche verstorben war. Der Salzdahlumer war jahrzehntelang Platzwart des MTV, in den vergangenen Jahren galt Grau laut MTV-Trainer Jens Hueske als „Edelfan“ der Mannschaft. Jeden Treffer der Hueske-Elf verkündete er auf einer Bank am Spielfeld sitzend mit eine Tröte. Hueske: „Dann wusste jeder im Dorf, dass der MTV ein Tor geschossen hatte.“

Grau hätte am Auftritt seiner Jungs gegen Volkmarode seine Freude gehabt – auch, wenn es am Ende nicht für einen Sieg reichte. Tobias Prills Führungstreffer fast mit dem Pausenpfiff reichte dem MTV nicht. Die Partie kippte, als sich Salzdahlum zu Beginn der zweiten Halbzeit „zwei einfache Gegentore“ fing, berichtete Hueske. Zwar zeigte seine Mannschaft eine auch spielerisch anspruchsvolle Reaktion auf den 1:2-Rückstand, doch vor dem Tor wollte es nicht mehr klappen. Thore Oehlmann (70.) und Linus Hennecke (73.) verpassten knapp, außerdem blieb nach einem Foul an Judi Hamko (80.) der fällige Elfmeterpfiff aus. In der Schlussphase konterte Volkmarode erfolgreich zum 3:1-Endstand.

MTV Hondelage – MTV Schandelah-Gardessen 6:2 (1:2). Tore: 0:1 Maschel (12.), 1:1 Ibrahim (16.), 1:2 Lakaschus (45.), 2:2 Wendland (50.), 3:2, 4:2 Slotta (72., 78.), 5:2 Broders (87.), 6:2 Schupmann (90.).

Diese Niederlage schlägt aufs Gemüt. „Wir haben elf Gegentore in drei Spielen binnen einer Woche kassiert. Das ist auch eine Frage der Einstellung“, sagte Schandelahs Trainer Marco Heidemann, der sich dennoch vor seine Jungs stellte. „Die Niederlage geht ganz klar auf meine Kappe. Falsche Ansprache, falsche Aufstellung, falsche Auswechslungen – heute habe ich alles falsch gemacht.“

Dabei sah es aus Schandelaher Sicht bis zur Pause noch gut aus. Gregor Maschel und Paul Lakaschus hatten den MTV zweimal in Führung gebracht. „Es war lange ein temporeiches Spiel mit Großchancen auf beiden Seiten“, sagte Heidemann. Das änderte sich in Hälfte 2. Die Heidemann-Elf leistete sich Fehler über Fehler. Hondelage konterte eiskalt und machte es am Ende richtig deutlich..

