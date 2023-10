MTV/BG Wolfenbüttel mit schwacher Performance zur dritten Niederlage

Jannik Göttsche (am Ball) überragte erneut auf der Center-Position, die klare Niederlage in Oldenburg konnte aber auch er nicht abwenden.

Drittes Spiel, dritte Niederlage für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel in der 1. Regionalliga. Trotz des Überraschungsdebüts des WM-Bronzemedaillengewinners Leon Fertig (mit der deutschen U23 bei der 3x3-WM) verloren die Wolfenbütteler beim Oldenburger TB klar mit 57:76 (15:24, 11:24, 17:13, 14:15).

Leon Fertig zeigt gute Ansätze für MTV/BG Wolfenbüttel

Neuzugang Fertig hatte eigentlich ein Wochenende mit seinem Düsseldorfer 3x3-Team in Amsterdam geplant, um sich für die World Tour zu qualifizieren, ist dort aber früh ausgeschieden. „Er wollte unbedingt für uns spielen. Das hat mich sehr gefreut“, sagte MTV/BG-Coach Christian Raus. Fertig zeigte auch gleich ansatzweise seine Stärken und war mit zehn Punkten zweitbester Wolfenbütteler Scorer. „Er hat gezeigt, dass er uns in Zukunft helfen kann, Spiele zu gewinnen. In Oldenburg war das noch nicht der Fall, weil er unsere Spielweise noch gar nicht kennt“, erklärte der Coach.

Für die Niederlage waren aber andere Umstände verantwortlich. So fehlten mit Lennart Römer und Kai Globig zwei Aufbauspieler verletzt. „Wir hatten keinen richtigen Aufbau und haben im Ballvortrag viele Bälle verloren“, berichtete der Trainer. David Röll war überwiegend für diese Aufgabe zuständig. „Er ist aber noch weit von seiner Bestform entfernt“, musste Raus eingestehen.

Wolfenbütteler treffen ihre Würfe nicht

Das größte Manko der Wolfenbütteler liege aber anderswo: „Ich bin das erste Mal richtig sauer geworden“, betonte Raus. „Wir treffen kein Scheunentor, keine freien Würfe und setzen auch die Korbleger daneben.“ Ganz besonders appellierte der Trainer an seine Leistungsträger. „Die müssen in der Lage sein, mehr Punkte zu erzielen. Fast die komplette Mannschaft ist mental noch nicht im Wettkampfmodus angekommen. Die Spieler müssen jetzt aus ihrem Kokon rauskommen“, forderte Raus für die kommenden Wochen und ergänzte. „Dass wir eine schlechte Vorbereitung hatten, zählt nicht mehr als Ausrede. Jetzt müssen wir performen.“

Die Wolfenbütteler liefen in Oldenburg schnell einem Rückstand hinterher, den sie diesmal nicht annähernd aufholen konnten. „Defensiv läuft es ja schon ganz gut, nur wir machen zu wenig Punkte“, so Raus. Leistungsträger war erneut Jannik Göttsche, der 12 Punkte erzielte und laut Statistikbogen 11 Rebounds geholt hatte. „Es waren aber deutlich mehr“, sagte der Coach.





MTV/BG: Hammerl 4, Arellano 3/1 Dreier, Nielandt 2, Röll 6, Li. Römer 6, Hahn, Göttsche 12/11 Rebounds, Heitmann, Drinkert, Uster 5/1 Dreier, Güldenhaupt 9/8 Rebounds, Fertig 10/2 Dreier.

