Salzdahlum sucht nach Lösungen gegen Volkmarodes Kompaktheit

Der FC Arminia Adersheim bittet die SG Roklum-Winnigstedt zum Derby in der Fußball-Bezirksliga3. Blau-Gelb Asse arbeitet derweil an seiner Siegesserie. In Staffel 2 erwarten die Salzdahlumer den Vorjahreszweiten zum Taktik-Kracher.

Bezirksliga 2

Es wird sicherlich ein taktisch sehr interessantes Spiel. Jens Hueske, Trainer des MTV Salzdahlum, mit Blick auf die Minimalisten des SC Rot-Weiß Volkmarode

MTV Salzdahlum steht vor taktischer Herausforderung

MTV Salzdahlum – SC RW Volkmarode (Sa., 16 Uhr).

Während alle anderen Wolfenbütteler Bezirksliigsten am Tag der Deutschen Einheit im Einsatz waren, konnten die Salzdahlumer nach ihrem 4:1-Heimsieg gegen den FC Wenden vom vergangenen Samstag pausieren – und sind jetzt wieder am Samstagnachmittag auf eigenem Platz im Einsatz. Der Vorjahreszweite gastiert beim MTV. „Das ist eine sehr kompakte Mannschaft, die den Fehler beim Gegner sucht und nicht selbst den Ball haben will“, sagt MTV-Coach Jens Hueske und betont: „Dafür suchen wir noch nach der richtigen Lösung. Es wird sicherlich ein taktisch sehr interessantes Spiel.“ Mit zwölf erzielten Toren haben die Volkmaroder bereits fünf Siege eingefahren. „Da haben selbst wir mehr erzielt“, sagt Hueske, der seinem Team trotz langer Verletztenliste einen weiteren Heimsieg zutraut. „Bei den Spielen, die wir gewonnen haben, haben wir alles abgerufen. Daher weiß ich, dass wir das können. Ich will jetzt aber vor allem den nächsten Fortschritt bei meinem Team sehen“, sagt Hueske.

MTV Hondelage – MTV Schandelah-Gardessen (So., 14 Uhr).

Nach der jüngsten 1:4-Niederlage gegen den FC Rautheim sagte Schandelahs Trainer Marco Heidemann aufgrund der vielen Geschenke, die sein Team verteilt hatte: „Ich würde gerne mal gegen einen Gegner verlieren, der klar besser war als wir.“ Noch lieber wäre dem Trainer sicherlich aber, wenn seine Mannschaft schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfindet – am besten gleich in Hondelage, wo den Gästen allerdings einiges an Personal fehlen wird.

Bezirksliga 3

FC Arminia Adersheim – SG Roklum-Winnigstedt (So., 14 Uhr).

Im Wolfenbütteler Kreisderby treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt Erfolge feierten. Die Adersheimer besiegten Goslar und holten am Feiertag einen Punkt durch ein Tor in letzter Minute bei Vahdet Salzgitter. Die Roklumer fuhren derweil einen Sieg gegen Fortuna Lebenstedt ein und würden gerne in Adersheim gleich nachlegen. „Adersheim ist spielstark. Wir wollen sie im Spielaufbau ärgern und dann schnell umschalten. Vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen“, sagt SG-Spielertrainer Pascal Krafft. Das wollen die Gastgeber möglichst verhindern. „Wir gehen voll auf Sieg“, kündigt Arminias Spielertrainer Garrit Golombek an.

FC Blau-Gelb Asse will weiter auf der Erfolgswelle surfen

Mit der richtigen Einstellung können wir auch Gitter schlagen. Michael Grahe, Trainer des FC Blau-Gelb Asse, über den nächsten Gegner

FC Blau-Gelb Asse – SC Gitter (So., 14 Uhr).

Die Asse-Kicker reiten momentan die Erfolgswelle. Auf den Überraschungscoup gegen Germania Wolfenbüttel (2:1) ließ der FC ein 1:0 in Harlingerode folgen. „Jeden Punkt, den wir kriegen können, nehmen wir mit“, freut sich Blau-Gelb-Trainer Michael Grahe. Am Sonntag soll möglichst der nächste Zähler dazukommen – oder noch besser gleich drei. „Mit der richtigen Einstellung können wir auch Gitter schlagen“, ist sich Grahe sicher.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de