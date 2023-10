Germania Wolfenbüttel bezwingt MTV II im Elfmeterschießen

Die A-Jugend-Fußballer des MTV Wolfenbüttel haben erst die Spitzenposition in der Landesliga verteidigt und sind dann souverän ins Viertelfinale des Bezirkspokals eingezogen. Letzteres gelang auch dem BV Germania im Derby gegen die MTV-Reserve mit einem Sieg nach Elfmeterschießen..

A-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Cerillo (9.), 2:0 Schöngart (13.), 2:1 Wehr (43.), 3:1 Kartal (54. Elfmeter).

Die Wolfenbütteler entschieden das Duell Erster gegen Zweiter für sich und bleiben ungeschlagener Tabellenführer. „Es war alles drin, was man sich in einem Spitzenspiel vorstellt“, sagte MTV-TrainerAnthony Pfitzner – rote Karten, Zeitstrafen und Tore auf beiden Seiten. „In der ersten Halbzeit waren wir die dominante Mannschaft“, berichtete Pfitzner. Außerdem nutzten die Wolfenbütteler ihre Chancen konsequent. Drei Gelegenheiten münzte das Meesche-Team früh in zwei Tore um. Erst traf Luis Cerillo, dann erhöhte Paul Schöngart. Anschließend nahmen die Gastgeber aber etwas das Tempo heraus und ließen Northeim ins Spiel kommen. Die Gäste erzielten kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte mussten die Northeimer einen Platzverweis verkraften. Der FC-Torwart hatte den Ball knapp außerhalb des 16ers mit der Hand pariert.

Für eine Mannschaft, die in die Niedersachsenliga will, war das zu wenig. Trotz des Erfolgs im Topspiel gegen Northeim war Anthony Pfitzner, Trainer des MTV, nicht gänzlich zufrieden mit seinem Team

„Jetzt dachten alle, wir sind die sicheren Sieger. Das war leider nicht der Fall“, erklärte Pfitzner. Northeim habe mit einem Mann weniger mindestens auf Augenhöhe gespielt. Der MTV-Coach sei zwar mit dem Ergebnis zufrieden, nicht aber mit der Leistung seiner Schützlinge in der zweiten Halbzeit. „Für eine Mannschaft, die in die Niedersachsenliga will, war das zu wenig.“

BV Germania Wolfenbüttel – SV Arminia Vechelde 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Lacheiner (1.), 1:1 Brand (8.), 2:1 Vereshko (9.), 2:2 Mook (38. Elfmeter), 3:2 Lacheiner (76.).

Zweimal schafften es die Gäste, die Führung des BVG auszugleichen. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte Lennard Lacheiner aber für die Entscheidung. Am Samstag (15 Uhr) steht nun das Derby auf dem Programm, wenn der BVG den MTV empfängt.

A-Junioren, Bezirkspokal

TSG Bad Harzburg – MTV Wolfenbüttel 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Krüger (14.), 0:2 Cerillo (17.), 0:3 Krüger (67.), 0:4, 0:5 Freitag (73., 88.).

Auch beim klaren Auswärtssieg im Pokal war Coach Pfitzner nicht wirklich zufrieden. „Wir haben das Spiel nicht ernst genommen. Fußballerisch war das zu wenig.“

MTV Wolfenbüttel II – Germania Wolfenbüttel 9:10 n. E. (4:4, 3:2). Tore: 0:1 Lacheiner (5.), 1:1 Knackstedt (7.), 2:1 Dellert (20.), 2:2 Baars (21.) 3:2 Ragusa (25.), 3:3, 3:4 Lacheiner (58., 77.), 4:4 Richter (81.).

„Ein Klassenunterschied war zu keinem Zeitpunkt zu sehen“, sagte MTV-Coach Achim Freitag. „Germania ließ sich über weite Strecken tief in die eigene Hälfte fallen, wir waren in der ersten Halbzeit drückend überlegen. Nach dem 3:2 konnten wir die Überlegenheit leider nicht in weitere Tore ummünzen. So ging es ins Elfmeterschießen, in dem die glücklichere Mannschaft gewann“, sagte Freitag. „So ist Fußball.“

B-Junioren, Landesliga

JSG Goslar – MTV Wolfenbüttel 2:7 (0:2). Tore: 0:1 Keune (35.), 0:2 Paldino (37.), 1:2 Eigentor (42.), 1:3 Keune (51.), 1:4 Ekielski (60.), 2:4 Godfrey (62.), 2:5 Ekielski (64.), 2:6 Modemann (71.), 2:7 Ndure (80.).

Klare Angelegenheit für den MTV, für den Jason Keune und Günther Ekielski Doppelpacks schnürten.

B-Junioren, Bezirkspokal

BV Germania Wolfenbüttel – FT Braunschweig II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Rose (44.).

„Wir haben uns für einen tollen Pokalfight nicht belohnt“, sagte BVG-Coach Yannis Krüger. Ein Klassenunterschied sei gegen den Landesligisten nicht zu erkennen gewesen, „ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren. Nur einmal waren wir nicht ganz sortiert und haben uns das Gegentor gefangen“, berichtete Krüger. „Danach haben wir alles nach vorne geschmissen, aber mehr als ein Lattentreffer von Lasse Adler war nicht drin.“

C-Junioren, Landesliga

MTV Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Weber (13.), 1:1 Kartal (15.), 2:1 Koninian (37.).

JFV 37 Göttingen – BV Germania Wolfenbüttel 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Öztürk (22.), 2:0 Zivkovic (28.), 3:0 Hörning (35.+3), 4:0 Öztürk (64.), 5:0 Zivkovic (68.).

