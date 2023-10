Calis sichert Arminia Adersheim mit Last-Minute-Tor den Punkt

Kamil-Piotr Golkowski (am Ball) überwand das Rammelsberger Abwehrbollwerk (in Schwarz) und bescherte Germania den Heimsieg.

Die beiden Wolfenbütteler Abstiegskandidaten in der Fußball-Bezirksliga 3 fuhren am Tag der Deutschen Einheit drei Punkte ein. Die SG Roklum-Winnigstedt bezwang Fortuna Lebenstedt 3:1, der FC Blau-Gelb Asse gewann in Harlingerode. Auch Germania Wolfenbüttel verbuchte einen Sieg, hatte gegen das Schlusslicht Rammelsberg aber ein hartes Stück Arbeit zu verrichten. Der MTV Schandelah-Gardessen steht derweil in Staffel 2 nach dem Heimspiel mit leeren Händen da.

Bezirksliga 2: MTV Schandelah-Gardessen – FC Rautheim 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Mock (9.), 1:1 Stucki (45.), 1:2 Lenfers (54.), 1:3 Schmalkoke (56.), 1:4 Mock (59.).

„Der Gegner kann sich heute bei uns bedanken“, sagte Schandelahs Trainer Marco Heidemann. Sein Team sei super ins Spiel gestartet, habe dann aber zu viele Chancen liegenlassen und im weiteren Spielverlauf bei allen Gegentoren kräftig mitgeholfen.

Germania Wolfenbüttel mit glanzlosem Sieg gegen das Schlusslicht

Bezirksliga 3: BV Germania Wolfenbüttel – SV Rammelsberg 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Golkowski (24.).

„Es war ein dreckiger Sieg gegen einen tiefstehenden Gegner, der mit Mann und Maus verteidigt und selbst keinen einzigen Torschuss abgegeben hat“, sagte BVG-Trainer Sascha Kallmeyer. Sein Team hatte einige Chancen ausgelassen, aber Kamil-Piotr Golkowski traf nach einem quergelegten Ball von Tom Krömer zum Sieg, der einen faden Beigeschmack hat: „Marius Feder hat sich verletzt. Es ist wahrscheinlich ein Bänderriss.“

Luca Kraft lässt Blau-Gelb Asse jubeln

SC 18 Harlingerode – FC Blau-Gelb Asse 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Kraft (60.).

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit war Luca Kraft im zweiten Durchgang zur Stelle. Eine scharfe Hereingabe von Patrick Reinboth verwertete Kraft im Zentrum zur Führung. Für die Asse-Kicker war es bereits der zweite Sieg in Folge. „Es war wichtig, direkt nachzulegen. Wir waren in der Partie schon spielbestimmend, haben uns das Leben zum Schluss aber etwas schwer gemacht“, sagte Michael Grahe, Trainer des FC Blau-Gelb

VfL Salder – MTV Wolfenbüttel II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Plünnecke (79.), 1:1 Kientopp (90.+5).

Aus dem Nichts brachte Joscha Plünnecke den MTV in Führung, doch Norman Kientopp vollendete die Schlussoffensive der Gastgeber in der Nachspielzeit.

Garrit Golombek (in Blau) holte mit seinen Adersheimern einen Punkt bei Vahdet Salzgitter (in Rot). Foto: Darius Simka / regios24

KSV Vahdet Salzgitter – FC Arminia Adersheim 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Sankovic (79.), 1:1 Calis (89.).

Die Arminen gehen mit vier Punkten aus dem Doppelspieltag heraus. Gegen Vahdet setzten die Adersheimer immer wieder Nadelstiche. Nach einem Freistoß staubte allerdings Ranko Sankovic ab und brachte den KSV in Führung. „Wir haben zum Schluss ganz starkes Pressing gespielt“, berichtete Arminias Spielertrainer Garrit Golombek. Fernando Calis, der nach langer Verletzung sein Comeback gab, lief Salzgitters Torwart an, luchste ihm den Ball ab und schob zum Ausgleich ein.

SG Roklum-Winnigstedt – SV Fortuna Lebenstedt 3:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Grabowski (45.), 2:0 Germer (47.), 2:1 Lora-Moreno, 3:1 Germer.

Das Wetter habe seinen Jungs einen leichten Vorteil verschafft, sagte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft. „Mit frischen Beinen haben wir in der ersten Halbzeit gegen den Wind gespielt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Rückenwind.“ Das nutzte unter anderem Christian Germer mit einem Treffer Marke „Tor des Monats“ zum 2:0. „Er hatte nach einer Balleroberung gesehen, dass der Torwart zu weit draußen stand und hat aus fast 50 Metern abgezogen“, berichtete Krafft.

