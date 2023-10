Fußball-Bezirksliga VfB Fallersleben löst Vorsfelde II an der Spitze ab

Die Fußball-Bezirksliga hat einen neuen Tabellenführer. Der VfB Fallersleben ist aber nur nach oben gerutscht, weil er mehr Tore geschossen hat als der SSV Vorsfelde II. Ansonsten ist die Statistik der beiden Teams praktisch identisch. Am Dienstag kann aber schon wieder neue Bewegung ins Tableau kommen. Am Tag der Deutschen Einheit ist nämlich ein kompletter Spieltag angesetzt.

SV Reislingen-Neuhaus – Lupo Martini Wolfsburg II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Schmidt (36.), 1:1 Menendez (45.+2), 1:2 Schäfer (90.).

Zwei späte Tore – eines in der ersten, das andere in der zweiten Hälfte – bescherten dem Oberliga-Unterbau am Freitagabend drei Punkte. Durch den Sieg hält die Elf von Trainer Lennart Gutsche mit der Spitzengruppe Schritt.

SV Groß Oesingen – WSV Wendschott 4:2 (2:0). Tore: 1:0 Seidel (27.), 2:0 Hardeland (35.), 2:1 Wilhelm (47.), 3:1 Liedtke (63.), 4:1 Staschik (66.), 4:2 Müller (80.).

„Angeschlagene Gegner sind die gefährlichsten“, hatte WSV-Trainer Mohammed Rezzoug vor dem Auswärtsspiel beim bis dato sieglosen SV Groß Oesingen gewarnt. Er hatte mit seiner Warnung absolut Recht. Seine Spieler hätten vielleicht besser auf ihren Coach hören sollen.

SSV Vorsfelde II – SV Gifhorn 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Mokry (36.), 1:1 Jaeger (69.), 2:1 Friedrich (89.).

„Wir hatten Gifhorn in der ersten Halbzeit im Griff, aber waren nicht effizient genug“, berichtete SSV-Trainer Leon Schröder. Die Gäste kamen im zweiten Durchgang dann in Fahrt und übernahmen „das Zepter“. Dennoch reichte es zum „glücklichen Sieg, über den wir uns sehr freuen.“

VfB Fallersleben – SV Calberlah 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Pollak, 2:0, 5:0 Binder.

VfB-Trainer Lars Ebeling hatte eine Reaktion von seiner Mannschaft gefordert, er hat sie bekommen. Es war ein komplett einseitiges Spiel, bei dem es nicht viel zu kritisieren gab für den Trainer. „Nur die Passquote in der ersten Halbzeit war schlecht, aber am Ende ist das nur eine kleine Randnotiz.“

TSV Ehmen – TSV Hehlingen 5:3 (4:1). Tore: 1:0, 2:0 Raue (11., 30.), 2:1 Paschke (34.), 3:1 Kluk (36.), 4:1 Tastan (45.), 4:2 Klingfurt (55.), 4:3 Biller (73.), 5:3 Kluk (88.).

„Das war wie Weihnachten. Beide Mannschafen haben Geschenke verteilt“, nahm es TSV-Trainer Antonio Renelli ein wenig mit Humor, dass sein Team die komfortable Halbzeitführung fast noch verspielt hätte. Die erste Halbzeit stimmte ihn aber sehr zufrieden. „Wir haben genau das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Der Spieltag am Dienstag (alle 14.30 Uhr)

TSV Hehlingen – FC Schwülper; TSV Ehmen – Lupo Martini Wolfsburg II; MTV Isenbüttel – SV Reislingen-Neuhaus.

