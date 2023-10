Wolfenbüttel. Die Verfolger trennten sich remis – sehr zur Freude des SV Halchter, der seine Tabellenführung in der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 ausbaute.

1. Fußball-Nordharzklasse 3:1 gegen Ahlum – SV Halchter bleibt in der Erfolgsspur

Der SV Halchter bleibt das Team der Stunde in Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse. Die Mannschaft verteidigte mit einem 3:1-Heimsieg über die Sportfreunde Ahlum ihre Tabellenführung. Schladen und Bohrstadt trennen sich 4:4. In Staffel 2 gewann der FSV Fuhsetal eindrucksvoll mit 8:0 und befindet sich in Lauerstellung auf die Spitzenzenposition.

Staffel 2

FSV Fuhsetal – SV Innerstetal II 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Kleinert (11)., 2:0 Rott (26.), 3:0 Stark (29.), 4:0 Schneider (47.), 5:0, 6:0 Freckmann (51., 61./Elfmeter), 7:0 Rott (77.), 8:0 Kleinert (89.).

Staffel 3

MTV Wolfenbüttel III – TuS Cremlingen II 1:6 (1:3). Tore: n. gem.

MTV Salzdahlum II – SG Luck-lum/Veltheim II 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Schäfer (3.), 1:1 Ühleke (4.), 2:1, 3:1 Wulf (36., 63.), 3:2 Matschewski (68.), 4:2 Walanzewitsch (73.).

SV Halchter – SF Ahlum 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Schmidt (17.), 2:0 Seidel (58.), 3:0 Wald (65.), 3:1 Bessert (90.).

Fünfter Sieg im siebten Spiel für die Halchteraner. Yannick Schmidt brachte die Gastgeber früh in Führung. Jan Seidel und Bastian Wald erhöhten nach der Pause auf 3:0. Benny Bessert betrieb kurz vor Schluss noch Ergebniskosmetik für die Sportfreunde.

TSV Destedt – MTV Dettum 3:5 (0:1). Tore: 0:1 Maschauer (20.), 0:2 Schmiedel (56./FE), 0:3 Schneider (59.), 1:3 Zerbe (61.), 1:4 Heuer (66.), 2:4 Klare (73.), 2:5 Heuer (76.), 3:5 Zerbe (77.).

Mit einer 1:0-Führung durch das Tor von Rayk Maschauer ging es für Dettum in die Pause. Im zweiten Durchgang fielen dann sieben Tore. Nico Zerbe brachte seine Destedter zweimal heran, doch Marcel Heuer besiegelte mit einem Doppelpack die TSV-Niederlage.

SV Borussia Salzgitter – SV Wendessen II 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Pötschke (15.), 1:1 Cokic (15.), 2:1 Ngabirano (35.), 2:2 Pötschke (43.), 3:2 Cokic (55.), 3:3 Wendt (81.), 4:3 Mujezinovic (90.).

Zweimal glich die SVW-Reserve einen Rückstand aus, doch in der letzten Minute sorgten die Gastgeber für die Entscheidung.

SV Schladen – SG Bohrstadt 4:4 (1:3). Tore: n. gem.

lüp

