3:0, 3:1 – Wolfenbütteler lassen Gästen keine Chance

Souverän fuhren die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC die ersten Siege der Saison ein. Nachdem sie zuvor auswärts mit einer 2:3-Niederlage gestartet waren, gab es jetzt beim Heimspieltag zwei klare Erfolge, bei denen insgesamt nur ein Satz verloren ging. „Beide Siege waren zu keiner Zeit in Gefahr“, erklärte WVC-Trainer Michel Kretschmer. Für ihn habe sich klar bestätigt: „Wenn wir das zeigen, was wir wirklich können, dann spielen wir ganz oben mit.“

Wolfenbütteler VC – SVG Lüneburg III 3:0 (25:20, 26:24, 25:19). Die Lüneburger gehörten in der vergangenen Saison noch zu den Top-Teams der Liga, orientieren sich nach dem Abgang von zwei Leistungsträgern jetzt aber eher nach unten. „Der Gegner war in seinen Möglichkeiten dezimiert. Einen großen Außenangreifer von Lüneburg haben wir nicht in den Griff bekommen. Ansonsten waren wir klar überlegen und haben auch nach einem Rückstand im zweiten Satz noch die Kurve bekommen“, sagte Kretschmer.

Wolfenbütteler VC – TK zu Hannover II 3:1 (23:25, 25:16, 25:16, 25:21). Bei den Hannoveranern steht inzwischen Gjoko Josifov an der Seitenlinie, der zuvor bei den Regionalliga-Teams in Vallstedt/Vechelde und Salzgitter Trainer war. „Man merkt, dass der TK da jetzt mehr Erfahrung hat. Es fehlt aber die Qualität, um alles umzusetzen“, befand Kretschmer.

Anders bei seiner Mannschaft, die auch dieses Spiel klar gewann, wie zuvor aber in einem Satz etwas wackelte. Gegen Hannover war es gleich der erste Durchgang, der diesmal verloren ging. Doch erneut fanden die Wolfenbütteler schnell in die Spur und gaben anschließend keinen Satz mehr ab. Wichtig sei dabei auch die Qualität der Bankspieler gewesen. „Wir haben die Spieler, die, wenn sie eingewechselt werden, sofort funktionieren. So haben wir gut rotiert“, berichtete Kretschmer.

Der Trainer habe großen Spaß gehabt, seinem Team zuzusehen. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, alle Mannschaftsteile haben mich absolut überzeugt.“

WVC: Zemke, Reinert, A. Müller, Rohrberg, T. Rößler, Heinrich, Kottowksi, Ahrenbeck, Fischer, Bix, F. Rößler.

lüp

