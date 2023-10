Gegen Eilvese muss Lupo Martini ein anderes Gesicht zeigen

Wolfsburg. Im Viertelfinale treffen die Wolfsburger am Dienstag zu Hause auf den Aufsteiger.

Erst Liga-Frust, dann Pokal-Party? Ginge es nach Michele Rizzi, dem Trainer des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg, darf diese Reihenfolge am Dienstagnachmittag gern so eintreten. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Rotenburg ist für den Vizemeister Wiedergutmachung angesagt, wenn am Dienstag um 14.30 Uhr im heimischen Lupo Stadio das Viertelfinale im Niedersachsenpokal gegen den STK Eilvese angepfiffen wird.

„Wir müssen uns gegen Eilvese richtig straffen“, betonte Rizzi nach dem mauen Remis am Samstagnachmittag. Das Gute für die Mannschaft ist, dass sie ihre Leistung schnell wieder wettmachen könne. Aber dafür muss so gut wie alles besser werden gegen den Aufsteiger, der kürzlich einen Trainerwechsel vorgenommen hat.

Gegner von Lupo Martini Wolfsburg hat Änderungen vorgenommen

Die Erkenntnisse aus dem 5:2-Auswärtssieg gegen den STK vor zwei Wochen sind nicht mehr viel Wert. Eilveses neuer Trainer hat einiges verändert. Das Personal beim STK ist aber natürlich gleich geblieben. „Mit den beiden Brüder Hussein und Mohamad Saade haben sie vorne zwei gefährliche Jungs.“

Rizzi will ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen

Im Punktspiel hatte Lupo den Ball sehr gut und zügig laufen lassen. „Das war da der Schlüssel zum Erfolg.“ Das hätte auch am Samstag gegen Rotenburg das Erfolgsrezept sein sollen. Die mangelhafte Bereitschaft aber versalzte den Kreuzheidern die Suppe. Rizzi geht aber davon aus, dass seine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigen wird. „Wir wollen und müssen dieses Spiel gewinnen.“

Der erneute Ausfall von Marius Homann schmerzt dem Coach sehr. „Das ist sehr, sehr bitter für ihn und für uns.“ Zudem wird auch Außenverteidiger Junior Ebot-Etchi, der zuletzt in bestechender Form gewesen ist, verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Es könnte aber sein, dass Ex-Profi Robert Herrmann sein Debüt für Lupo Martini geben wird.

Niedersachsenpokal, Viertelfinalpaarungen

Atlas Delmenhorst – Kickers Emden Di., 14 Uhr

1. FC Germ. Egestorf-Langreder – VfV HildesheimDi., 14.30 Uhr

Lupo Martini Wolfsburg – STK Eilvese Di., 14.30 Uhr

SC Melle 03 – TuS Bersenbrück Mi., 19.30 Uhr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de