Heimspiel-Doppelpack für MTV/BG Wolfenbüttel

Regionalliga-Basketball statt gibt es am Samstag in der Sporthalle am Landeshuter Platz. Sowohl die Frauen als auch die Männer der MTV/BG Wolfenbüttel bestreiten ihre ersten Heimspiele der Saison. Für die Frauen ist es gar das erste Pflichtspiel überhaupt, sie empfangen um 15 Uhr den SC Rist Wedel. Die Männer haben dagegen bei der TSG Westerstede mit einer Niederlage begonnen und rechnen sich auch jetzt nur minimale Chancen auf einen Heimsieg aus, wenn ab 18.30 Uhr der ASC Göttingen zu Gast ist. Für beide Spiele ist der Eintritt für alle Zuschauer frei.

Die MTV/BG-Frauen haben am Mittwoch ihre Generalprobe beim USC Magdeburg bestanden und beim Zweitregionalligisten mit 69:47 gewonnen. „Es war ein gutes Spiel, in dem wir unsere Abläufe und Automatismen weiter einschleifen konnten“, sagt MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Für ihn ist natürlich klar: „Rist Wedel wird ein ganz anderes Kaliber.“ Der Coach erwartet einen Gegner, der schnell und aggressiv spielt und gut werfen kann. „Da wird unsere Verteidigung ganz anders gefordert sein.“

Immerhin wird Rist Wedel ohne Marianna Byvatov antreten, die dem MTV/BG-Team in der vergangenen Saison zugesetzt hatte. Das junge Talent spielt jetzt Bundesliga in Marburg. „Wir werden trotzdem gegen ein insgesamt starkes Team spielen müssen“, sagt Hundt, dem mit Lara Wagner und Veronika Slazyk zwei Spielerinnen verletzt fehlen werden.

MTV/BG-Coach Christian Raus plagen vor dem Heimspielauftakt enorme Personalsorgen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Bei den MTV/BG-Männern würde man sich dagegen wohl momentan wünschen, dass der Liga-Start noch mal verschoben wird. Nach einer von krankheitsbedingten Ausfällen geprägten Vorbereitung reiht sich jetzt der Saisonbeginn nahtlos ein. „Es sieht nicht gut aus. Jetzt sind auch noch Jannik und Emilio krank. Wenn die ausfallen, werden wir wohl nur mit Guards spielen müssen“, klagt Coach Christian Raus sein Leid. Die Einsätze von Center Jannik Göttsche und Power Forward Emilio Arellano sind jedenfalls enorm fraglich. Die weiteren Wolfenbütteler Center sind wohl auf keinen Fall einsatzfähig. „Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie ein Debakel verhindern“, hofft der Coach. Mit der gezwungenermaßen kleinen Aufstellung gehen die Wolfenbütteler als krasse Außenseiter in die Partie.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de